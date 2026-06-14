هاميلتون بطلاً لجائزة برشلونة الكبرى للفورمولا1

برشلونة (رويترز)
احتفل لويس هاميلتون اليوم الأحد بفوزه الأول منذ انتقاله إلى فريق فيراري، إذ أوقف سلسلة من خمسة انتصارات متتالية لكيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، وفاز بسباق جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وهو في عمر 41 عاماً ليصبح أكبر فائز بسباق في البطولة بعد الأسترالي جاك برابهام عام 1970.
والفوز هو الأول لهاميلتون منذ سباق بلجيكا 2024، والسابع له على حلبة كتالونيا و106 في مسيرته الاستثنائية التي شهدت فوزه ببطولة العالم سبع مرات. وانسحب الإيطالي أنتونيليمتصدر الترتيب العام ابطولة العالم قبل خمس لفات من نهاية السباق، وتقلص الفارق الذي يتفوق به في صدارة الترتيب على هاميلتون إلى 41 نقطة. وحل جورج راسل في المركز الثاني بسيارة مرسيدس وتلاه لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث.