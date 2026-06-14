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الرياضة

هاميلتون بطلاً لجائزة برشلونة الكبرى للفورمولا1

هاميلتون بطلاً لجائزة برشلونة الكبرى للفورمولا1
14 يونيو 2026 19:02

برشلونة (رويترز)
احتفل لويس هاميلتون اليوم الأحد ​بفوزه الأول منذ انتقاله إلى فريق فيراري، إذ أوقف سلسلة من خمسة ⁠انتصارات متتالية لكيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، ​وفاز بسباق جائزة برشلونة ​الكبرى ضمن ‌بطولة العالم لسباقات ⁠فورمولا ​1 وهو في عمر 41 عاماً ليصبح أكبر فائز بسباق في البطولة بعد الأسترالي ‌جاك برابهام عام 1970. 
والفوز هو ‌الأول لهاميلتون منذ سباق بلجيكا 2024، والسابع له على حلبة كتالونيا ​و106 في مسيرته الاستثنائية التي شهدت فوزه ببطولة العالم سبع مرات. وانسحب الإيطالي أنتونيليمتصدر الترتيب العام ابطولة العالم ‌قبل خمس لفات ​من نهاية السباق، وتقلص الفارق الذي يتفوق به في صدارة الترتيب على هاميلتون إلى ​41 ‌نقطة. وحل ⁠جورج ‌راسل في المركز ‌الثاني بسيارة مرسيدس وتلاه لاندو نوريس سائق مكلارين ⁠في المركز الثالث. 

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