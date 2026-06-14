الملاكم العالمي كانيلو يشيد بـ«الدون»: رونالدو فقط يستطيع تحمل لكماتي!

معتز الشامي (أبوظبي)

أثار بطل الملاكمة المكسيكي الشهير ساول ألفاريز «كانيلو» موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أدلى بتصريح لافت بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، معتبراً إياه اللاعب الوحيد في عالم كرة القدم القادر على الصمود أمامه داخل حلبة الملاكمة.

وجاءت تصريحات كانيلو خلال فعالية ترويجية مرتبطة بكأس العالم 2026، حيث طُرح عليه سؤال حول اللاعب الذي يراه قادراً على ارتداء القفازات وخوض مواجهة افتراضية أمامه. ولم يتردد البطل المكسيكي في اختيار رونالدو، مشيراً إلى أن الانضباط الاستثنائي الذي يتمتع به قائد النصر السعودي هو السبب الرئيسي وراء هذا الاختيار.

وقال كانيلو مازحا «كريستيانو رونالدو وحده يمكنه الصمود لجولة واحدة أمامي في الحلبة»، قبل أن يؤكد أن حديثه ينطلق من احترامه الكبير للحالة البدنية المذهلة التي يحافظ عليها النجم البرتغالي رغم تقدمه في العمر، واستمراره في المنافسة على أعلى المستويات.

وانتشر التصريح بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية، حيث تناقلته وسائل إعلام رياضية عالمية وفتح الباب أمام نقاشات واسعة بين جماهير الملاكمة وكرة القدم حول الفوارق البدنية والفنية بين الرياضيين في اللعبتين.