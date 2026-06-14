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الرياضة

«الفروسية» يستعرض استراتيجية 2031- 2026

تطلعات كبيرة لتطوير رياضة الفروسية (وام)
15 يونيو 2026 01:04

دبي (وام)

استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، في اجتماعه الثالث مساء أمس بدبي استراتيجية 2026-2031، والنظام الأساسي، وخطط المرحلة المقبلة.
وبحث الاجتماع جهود الاتحاد لتطوير خدماته، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
حضر الاجتماع مطر اليبهوني نائب الرئيس، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، وسلطان اليحيائي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة قفز الحواجز، والدكتور عبدالله آل الشيخ، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة القدرة، وعلي الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترويض، والأعضاء ناعمة المنصوري، ومحمد الحبسي، وراشد آل علي، بالإضافة إلى أحمد السويدي المدير التنفيذي، وعبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، ومعاذ العقربي السكرتير التنفيذي. ووجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، وقال: إن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة هذا الدعم الكبير، وأوضح أن ما تحقق لم يأت من فراغ، وإنما ترسيخ لهذه الجهود، بالإضافة إلى التعاون الكبير من قرى الفروسية والأندية والإسطبلات، منوهاً إلى زيادة أعداد الملاك والفرسان، وأكد أن استراتيجية الاتحاد للسنوات المقبلة ترتكز على رؤيته المستقبلية لتطوير رياضة الفروسية.
وأعلن رئيس الاتحاد عن وضع آلية محددة ودقيقة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وتبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي يقدمها الاتحاد، لمواكبة التوجهات الوطنية للدولة.

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