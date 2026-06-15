بداية قاسية لتونس في المونديال بالخسارة الخماسية من السويد

مونتيري (رويترز)

تكبد المنتخب التونسي هزيمة ثقيلة أمام ​نظيره السويدي 5-1 في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة ⁠القدم في مونتيري اليوم الاثنين.

وسجل ياسين ​العياري ثنائية افتتحها في الدقيقة ​السابعة عندما ‌استغل كرة مرتدة ⁠من ​الدفاع التونسي، وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبد المهيب الشامخ، الذي كان ‌متقدماً عن مرماه.

وأضاف ألكسندر إيزاك الهدف ‌الثاني في الدقيقة 30، إثر هجمة مرتدة وتمريرة من فيكتور يوكريش ​أنهاها بتسديدة أرضية قوية.

وقلص عمر الرقيق الفارق بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين إثر ركلة حرة نفذها حنبعل المجبري.

وفي الشوط ‌الثاني، استغل يوكريش ​خطأ فادح من إلياس السخيري ليجعل النتيجة 3-1 للسويد في الدقيقة 59، قبل أن يضيف ماتيس سفانبرج ​الهدف الرابع، ‌الذي ⁠احتسبه ‌الحكم بعد مراجعة ‌تقنية الفيديو قبل النهاية بست دقائق.

وفي الوقت المحتسب بدل ⁠الضائع، سجل العياري ثاني أهدافه بتسديدة قوية ​من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس مهيب الشامخ واستقرت في الشباك.

وتصدرت السويد المجموعة السادسة بثلاث نقاط متقدمة على اليابان وهولندا بعد تعادلهما ​2-2 في وقت سابق.