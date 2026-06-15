حكم من «الدرجة الخامسة» يدير مباراة إنجلترا الافتتاحية بكأس العالم

كانساس سيتي (رويترز)

سيتولى الفرنسي كليمان توربان إدارة مباراة إنجلترا الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام كرواتيا يوم الأربعاء، بعدما ​وصفه توماس توخيل، المدرب الحالي لمنتخب الأسود الثلاثة، ذات مرة بأنه حكم "من الدرجة الخامسة" وكان توربان قد طرد توخيل، الذي كان مدرباً لبايرن ميونيخ آنذاك، بسبب احتجاجه أثناء ⁠التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال ​أوروبا في أبريل 2023، بعد حصول المدرب الألماني على ​بطاقة ‌صفراء ثانية.

وأشهر توربان البطاقة الصفراء خمس ⁠مرات ​في الشوط الأول، وأظهر في البداية بطاقة حمراء مباشرة لمدافع بايرن دايو أوباميكانو لكنه ألغاها، بعدما تبين بالرجوع لحكم الفيديو المساعد وجود حالة تسلل.

وفاز مانشستر سيتي على بايرن 4-1 في مجموع المباراتين.

وأثارت ‌قرارات توربان غضب توخيل.

وقال توخيل بعد المباراة "هناك أمران ‌لم يكونا على المستوى المطلوب، الملعب لم يكن في حالة جيدة، كما أن الحكم، للأسف، كان من الدرجة الخامسة.

"أقيمه بدرجة واحدة من 10. ​كان سيئاً للغاية. هذا أمر لا يصدق في هذا المستوى. كان يصفر على كل شيء وأي شيء. كل شيء كان ضدنا". كما اشتبك الإنجليزي جود بلينجهام مع الحكم الفرنسي، الذي دفع لاعب ريال مدريد بعيداً عن منطقة الجزاء عندما حاول ‌تشتيت انتباه هاري كين لاعب بايرن ​ميونيخ أثناء استعداده لتسديد ركلة جزاء في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وقال كين، زميل بلينجهام في منتخب إنجلترا للصحفيين بعد المباراة "أنا متأكد من أن (بلينجهام) كان يقول شيئاً ما ​لمحاولة تشتيت انتباهي، لكن لحسن ‌الحظ، ⁠كان الأمر على ‌ما يرام. لا أعرف ماذا كان ‌يقول. رأيته هناك يتمتم بشيء ما". وقال لاعب خط وسط إنجلترا جوردان هندرسون إنه غير قلق ⁠بشأن اختيار الحكم. وقال "نحن في كأس العالم، وأود أن أعتقد أن أفضل ​الحكام في العالم موجودون هنا، وبالنسبة لنا، هذا ليس شيئاً يمكننا التحكم فيه فيما يتعلق بالحكم. "علينا فقط التركيز على أنفسنا وأدائنا، وأنا متأكد من أن الحكام سيكونون على أعلى مستوى، وهذا أمر لن نركز عليه حقا".

وأدار توربان نهائي الدوري الأوروبي 2021، ​ونهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وتعادل إنجلترا سلبياً مع ​سلوفينيا في بطولة أوروبا 2024.