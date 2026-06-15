التصنيف العالمي للتنس.. مدفيديف يتخطى ديوكوفيتش

باريس (أ ف ب)

تقدّم الروسي دانييل مدفيديف بعد بلوغه نصف نهائي دورة هيرتوخنبوس الهولندية إلى المركز السابع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر اليوم، متجاوزاً الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وفي ترتيب ما زال يسيطر عليه الإيطالي يانيك سينر أمام وصيفه الإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف الثالث، حافظ الأميركي بن شيلتون على مركزه الخامس غداة فوزه بلقب دورة شتوتجارت.

وارتقى البولندي كاميل مايخشاك، الفائز بلقب سيرتوخنبوس، 29 مركزاً ليحتل المركز 47.

وتوّجت هذه المباراة على الملاعب العشبية مشواراً خيالياً للبولندي، الذي سبق له أن تغلب على لاعبَين من العشرة الأوائل في دورين متتاليين، وهما الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع والروسي مدفيديف.

لدى السيدات، تراجعت الأميركية أماندا أنيسيموفا التي لم تدافع عن نقاطها من نهائي دورة كوينز العام الماضي، مركزا واحداً، ما سمح للروسية ميرا أندرييفا بالعودة إلى المركز الخامس، وهو أفضل تصنيف لها على الإطلاق، حققته في 14 يوليو 2025.

وتقدمت الكرواتية دونا فيكيتش، بطلة دورة كوينز، 43 مركزاً لتصبح في المرتبة 33 في تصنيف لا تزال تهيمن عليه البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا والبولندية إيجا شفيونتيك.

وكان صعود روبين مونتغومري بعد فوزها بلقب دورة روزمالين الهولندية (250 نقطة) عقب انسحاب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بسبب العياء قبل النهائي، أكثر إثارة حيث ارتقت الأميركية 290 مركزاً لتصل إلى المرتبة 194 عالمياً.