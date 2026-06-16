الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قميص «المانشافت» هدية لترامب

قميص «المانشافت» هدية لترامب
16 يونيو 2026 21:39

إيفيان (أ ف ب)
قدّم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الثلاثاء، قميص المنتخب الألماني لكرة القدم للرئيس دونالد ترامب بمناسبة عيد ميلاده وكأس العالم، قائلاً له «نحن في فريق واحد».
وبينما كان القادة مجتمعين صباح قمة مجموعة السبع في إيفيان، أخرج ميرتس قميص المنتخب الألماني وقدّمه لترامب، الذي تسلمه مبتسماً بحضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وكان اسم «ترامب» مطبوعاً على ظهر القميص إلى جانب الرقم 47، في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وتشارك الولايات المتحدة حالياً في استضافة كأس العالم، إلى جانب كندا والمكسيك.
وكانت مجموعة السبع تسعى إلى تحقيق الوحدة بعد عامٍ أثار فيه ترامب قلق الحلفاء بتحركاته الأحادية أحياناً في السياسة الخارجية وفرضه رسوماً جمركية باهظة على الواردات.
وكتب ميرتس عبر حسابه في إنستجرام «عيد ميلاد سعيد متأخراً». وأضاف «في النهاية، نحن في فريق واحد».
وصل ترامب إلى قمة مجموعة السبع الاثنين بعد احتفاله بعيد ميلاده الثمانين بمشاهدة نزال فنون القتال المختلطة في حديقة البيت الأبيض، وهو ما أجبر المسؤولين الفرنسيين على تغيير موعد القمة.

أخبار ذات صلة
بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ترامب
كأس العالم 2026
قمة السبع
فريدريش ميرتس
آخر الأخبار
بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!
الرياضة
بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!
اليوم 22:05
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
الرياضة
أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء
اليوم 21:45
قميص «المانشافت» هدية لترامب
الرياضة
قميص «المانشافت» هدية لترامب
اليوم 21:39
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
علوم الدار
على هامش قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في إطار شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
اليوم 21:35
أموريم مدرباً جديداً لميلان
الرياضة
أموريم مدرباً جديداً لميلان
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©