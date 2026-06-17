5 اتفاقيات بين «الإمارات لرعاية المواهب» و«الشراع الحديث»

دبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)



وقعت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية خمس اتفاقيات لضم خمسة ناشئين في رياضة الشراع الحديث إلى برامجها للرعاية والتأهيل الرياضي،، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث سيجري بموجب الاتفاقيات إعداد المواهب الجديدة وتنمية قدراتهم.

وتأتي الاتفاقيات في إطار برنامج «مسار البطل الرياضي»، الذي أطلقته اللجنة سابقاً بهدف دعم المواهب الرياضية الوطنية وتوسيع قاعدتها وتنويع مجالات التميز الرياضي، حيث تركّز هذه الاتفاقيات على توفير برامج متكاملة لصقل مهارات اللاعبين الجدد في رياضة الشراع الحديث إلى مستويات احترافية وتنافسية.

وضمّت قائمة اللاعبين الخمسة الذين انضموا إلى البرنامج، خليفة أحمد الرميثي، وحمد فهد مشعل المهيري، وزايد عمر رجب الحوسني، وكورنيليا بايونك، وجيان هيرفى

تم توقيع الاتفاقيات بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن توقيع الاتفاقيات الخمس بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية واللاعبين، يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، وبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة ورفع علمها في مختلف المحافل.

وشكر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وزارة الرياضة على دعمها المتواصل للمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية الوطنية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في توفير البيئة المناسبة للموهوبين وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم. كما ثمّن الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة النجاح الرياضي، من خلال دعم أبنائهم وتحفيزهم على مواصلة التطور وتحقيق الإنجازات الرياضية.

من جانبه أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للجنة وشركائها في القطاع الرياضي، لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية بمختلف الرياضات، وذلك ضمن مسار متكامل لصناعة الأبطال يبدأ من أعمار مبكرة ويمتد عبر برامج شاملة وطويلة المدى لصقل مهاراتهم ورفدهم بالتدريب والدعم الفني، والإداري حتى الوصول إلى مرحلة الاحتراف والقدرة على تمثيل الدولة.

،، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث سيجري بموجب الاتفاقيات إعداد المواهب الجديدة وتنمية قدراتهم.

وتأتي الاتفاقيات في إطار برنامج «مسار البطل الرياضي»، الذي أطلقته اللجنة سابقاً بهدف دعم المواهب الرياضية الوطنية وتوسيع قاعدتها وتنويع مجالات التميز الرياضي، حيث تركّز هذه الاتفاقيات على توفير برامج متكاملة لصقل مهارات اللاعبين الجدد في رياضة الشراع الحديث إلى مستويات احترافية وتنافسية.

وضمّت قائمة اللاعبين الخمسة الذين انضموا إلى البرنامج، خليفة أحمد الرميثي، وحمد فهد مشعل المهيري، وزايد عمر رجب الحوسني، وكورنيليا بايونك، وجيان هيرفى

تم توقيع الاتفاقيات بحضور الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن توقيع الاتفاقيات الخمس بين لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية واللاعبين، يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، وبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة ورفع علمها في مختلف المحافل.

وشكر الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وزارة الرياضة على دعمها المتواصل للمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية الوطنية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية في توفير البيئة المناسبة للموهوبين وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم. كما ثمّن الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة النجاح الرياضي، من خلال دعم أبنائهم وتحفيزهم على مواصلة التطور وتحقيق الإنجازات الرياضية.

من جانبه أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة للجنة وشركائها في القطاع الرياضي، لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية بمختلف الرياضات، وذلك ضمن مسار متكامل لصناعة الأبطال يبدأ من أعمار مبكرة ويمتد عبر برامج شاملة وطويلة المدى لصقل مهاراتهم ورفدهم بالتدريب والدعم الفني، والإداري حتى الوصول إلى مرحلة الاحتراف والقدرة على تمثيل الدولة.