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الرياضة

«سيدات الإمارات للدراجات» إلى طواف كتالونيا

«سيدات الإمارات للدراجات» إلى طواف كتالونيا
17 يونيو 2026 22:24

مدريد (وام)

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يشارك فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات في منافسات طواف كتالونيا للسيدات، الذي يقام في إسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الحالي، بمشاركة نخبة من الفرق والمتسابقات على الساحة الدولية.
ويتطلع الفريق إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة في مراحل السباق الثلاث، ضمن إطار استعداداته ومشاركاته المتواصلة في أبرز السباقات الأوروبية، بما يسهم في تعزيز حضوره على الساحة العالمية واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية.
وتضم تشكيلة الفريق كلاً من باولا بلاسي، وألينا أمياليوسيك، وإليونورا جاسباريني، وسيلفيا بيرسيكو، وفي كنـافين، وأبيغيل ميلر، وسيليا توريس، فيما تتولى أيدا نونو مهام الإدارة الفنية للفريق خلال السباق.
وتنطلق منافسات المرحلة الأولى يوم 19 يونيو من مدينة سانتا سوزانا لمسافة 92.1 كيلومتر، تليها المرحلة الثانية يوم 20 يونيو من سانت فيسنس دي كاستيليت إلى لا مولينا لمسافة 130 كيلومتراً، قبل أن يختتم السباق بالمرحلة الثالثة يوم 21 يونيو من ماتارو إلى برشلونة لمسافة 110.8 كيلومتر.
ويعد الطواف من أبرز سباقات السيدات في إسبانيا، ويشكل محطة مهمة للفرق المشاركة لاختبار جاهزيتها في منافسات تتسم بالتنوع الفني والتحديات البدنية على مختلف التضاريس.

فريق الإمارات للدراجات
كتالونيا
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