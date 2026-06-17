غرامة العشرة ملايين تُجنب مرسيليا الإقصاء القاري

لوزان (أ ف ب)

تجنب نادي مرسيليا الفرنسي حرمانه من المشاركة في مسابقة "يوروبا ليج" الموسم المقبل، بسبب مخالفته قواعد التوازن المالي، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض عليه غرامة قدرها 10 ملايين يورو.

كما قررت الهيئة الكروية القارية تقييد تسجيل اللاعبين الجدد في قائمة النادي لمسابقة "يوروبا ليج".

وكان مرسيليا من بين تسعة أندية خضعت لـ"اتفاق تسوية" بسبب خرق قواعد الإيرادات في كرة القدم، حيث أعيد تقييم حساباته عقب انتهاء الموسم المنصرم.

ومن بين الأندية الثمانية الأخرى، لم يتجاوز الأهداف المحددة في الاتفاق سوى روما الذي تعرض بدوره لغرامة مالية.

وأبرم الاتفاق الخاص بمرسيليا للمرة الأولى في عام 2022.

وقال يويفا في بيان إن قرار هيئة الرقابة المالية للأندية "أخذ في الاعتبار الانهيار الكبير وغير المتوقع لعائدات النقل التلفزيوني المحلي التي أثرت على الأندية الفرنسية في موسم 2025-2026، وتستمر تداعياتها لموسم 2026-2027".

وأضاف أنه تم أيضاً "أخذ محدودية حجم المخالفة في الاعتبار".

وفرض يويفا على مرسيليا غرامة قدرها 6 ملايين يورو (6.95 ملايين دولار) لعدم تحقيقه الهدف المحدد، إضافة إلى 4 ملايين يورو بسبب مخالفة قواعد تكلفة تشكيلته.

وحذر يويفا النادي من أنه في حال عدم تحقيق الأهداف في الموسم المقبل، فقد يتعرض للحرمان من المشاركات الأوروبية.

وأفاد مصدر بأن القرار جاء بعد مناقشات صعبة ومطولة شارك فيها المدير التنفيذي الجديد لمرسيليا ستيفان ريشار والمالك الأميركي للنادي فرانك ماكورت.

وقال المصدر: "نجح مرسيليا في تفادي الأسوأ بهامش ضيق جداً، إذ كان خطر الاستبعاد قريباً جداً. كانت المناقشات طويلة ومعقدة".

من جانبه، أصدر النادي بياناً أكد فيه أنه "أخذنا علماً" بالقرار الذي "يشكل قبل كل شيء تذكيراً" بمسؤوليته و"يأتي مع متطلبات كبيرة".

ومن المرتقب أيضاً أن يمثل النادي قريباً أمام هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية.

وفي عام 2022، وافق مرسيليا على السعي لتحقيق عجز تراكمي لا يتجاوز 60 مليون يورو خلال ثلاثة مواسم. لكن خسائره الصافية استمرت في الارتفاع، لتصل إلى 105 ملايين يورو في موسم 2024-2025، وفق أرقام صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وتعرض روما لغرامة إجمالية قدرها 6 ملايين يورو، بينها مليونان لتجاوزه "بشكل طفيف الهدف المرحلي"، و4 ملايين يورو بسبب "تجاوز نسبة تكلفة التشكيلة 70 % خلال السنة التقويمية 2025".

في المقابل، نجحت أندية أخرى في "تحقيق الهدف النهائي لاتفاق التسوية"، وهي باريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا، وميلان وإنتر من إيطاليا، وبشيكتاش وطرابزون سبور من تركيا، إضافة إلى رويال أنتويرب البلجيكي، وبذلك "خرجت من نظام التسوية".