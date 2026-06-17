الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق موسم «توب جولف 2026»

علي معالي (أبوظبي)

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع «دبي جولف» و«توب جولف دبي»، رسمياً موسم «توب جولف 2026» خلال فعالية رياضية متميزة استضافها مقر «توب جولف دبي»، بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي من أصحاب الهمم والمدربين والمتطوعين وممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الرياضات الدامجة، وتوفير فرص رياضية نوعية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.

واستهلت الفعالية بورشة تعريفية استهدفت المتطوعين والمدربين وفريق عمل «توب جولف دبي»، حيث تم استعراض أهداف البرنامج وآليات التنفيذ وأفضل الممارسات للتعامل مع اللاعبين، بما يضمن توفير بيئة رياضية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم والتطور.

وشهدت الفعالية انطلاق أولى الحصص التدريبية الرسمية للموسم، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، الذين خاضوا تدريبات عملية في رياضة الجولف تحت إشراف مدربين مؤهلين، وبمساندة 20 متطوعاً من برنامج مارشال الإمارات للتطوع الرياضي، ما أسهم في توفير أجواء إيجابية وحماسية عكست روح الشراكة والتكامل المجتمعي.

كما أُعلن خلال الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ودبي جولف وتوب جولف دبي للفترة من مايو إلى أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات والتفاهمات كافة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استمرارية التعاون المشترك ويوسع نطاق البرامج الرياضية والتدريبية المخصصة لأصحاب الهمم.

وأكد منظمو البرنامج أن موسم توب جولف 2026 يهدف إلى تطوير المهارات الرياضية للاعبين في رياضة الجولف، وتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، ودعم الصحة البدنية والنفسية للمشاركين، إضافة إلى توفير فرص تدريبية وتنافسية مستدامة على مدار الموسم.

ومن المتوقع أن يشهد موسم 2026 سلسلة من الحصص التدريبية والأنشطة الرياضية النوعية، التي ستسهم في تعزيز مكانة الدولة كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال تطوير الرياضات الدامجة وتمكين أصحاب الهمم من خلال الرياضة.