إنجلترا تجتاز البداية بالفوز على كرواتيا

أرلينجتون (تكساس) (رويترز)

سجل هاري كين هدفين، بينما وجه جود بلينجهام وماركوس راشفورد الضربة القاضية، لتنجح ​إنجلترا في الخروج فائزة من مواجهة متكافئة بتغلبها على كرواتيا 4-2، وتستهل بذلك مشوارها في كأس العالم لكرة القدم في مواجهة قوية بين عملاقين جاءت على مستوى التوقعات. وكانت التوقعات كبيرة قبل انطلاق المباراة ضمن المجموعة 12 بوقت طويل، نظراً لتاريخ مواجهات الفريقين، حيث أضفى فوز كرواتيا على إنجلترا عقب ⁠وقت إضافي في قبل نهائي كأس العالم 2018 مزيداً من الإثارة على هذه المناسبة. وفاقت المباراة التي أقيمت في ملعب دالاس ​كل التوقعات، حيث تمكنت كرواتيا من التعادل مرتين لتبقي إنجلترا تحت الضغط، قبل أن يرتقي بلينجهام إلى مستوى الحدث ​بتسجيله الهدف الثالث ‌لإنجلترا في الدقيقة 47، ثم حسم راشفورد المباراة بهدف في الدقيقة 85. وضع ⁠بلينجهام إنجلترا ​في المقدمة بشكل حاسم مع بداية الشوط الثاني عندما انطلق من الجهة اليمنى في هجمة قوية، قبل أن يوجه تسديدة منخفضة عبر المرمى، حيث لامست الكرة القائم قبل أن تدخل الشباك.

ورفع ذراعيه على نطاق واسع في احتفاله المعهود. ثم مرر بوكايو ساكا الكرة إلى زميله راشفورد، الذي دخل الملعب بدوره في الشوط الثاني، فسجل الهدف بهدوء. وكان كين (32 عاماً)، الذي وصل إلى كأس ‌العالم محملاً بتوقعات كبيرة بعد موسم رائع مع بايرن ميونيخ، قد افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة ‌12 بعد أن تعرض نوني مادويكي لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً). أنقذ ومينيك ليفاكوفيتش محاولة كين الأولى، لكن الحكم أعلن أنه تحرك من خط مرماه مبكراً، ولم يخطئ كين عند إعادة الركلة، حيث سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى بعد ​أن أربك الحارس الكرواتي. لكن مارتن باتورينا أدرك التعادل في الدقيقة 36، حيث سدد كرة قوية في الزاوية بسرعة ودقة لم يتمكن جوردان بيكفورد من التصدي لها رغم محاولته.

وأنهى هذا الهدف سلسلة من 10 مباريات متتالية لإنجلترا دون استقبال أهداف في المباريات الرسمية.

وأعاد كين، قائد منتخب إنجلترا، تشكيلة "الأسود الثلاثة" إلى الصدارة في الدقيقة 42، ليتعادل مع رقم جاري لينيكر القياسي على صعيد عدد الأهداف المسجلة في كأس العالم، وهو 10 أهداف مع منتخب إنجلترا. وتركت ‌كرواتيا كين دون رقابة بشكل غير مفهوم عند تنفيذ ​ركلة ركنية، وعندما سقطت تمريرة ديكلان رايس في منطقة الجزاء بشكل مغري، حدد المهاجم توقيت قفزته المثالية ليوجه ضربة رأس نحو الزاوية السفلية مسجلاً هدفه رقم 81 مع منتخب إنجلترا. لكن فرحة إنجلترا لم تدم طويلاً، حيث سجلت كرواتيا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة، عندما سمحت ضربة رأس رائعة من إيفان بريشيتش لزميله بيتار موسى بالانطلاق وتسجيل ​الهدف. ورغم النتيجة النهائية، انكشفت نقاط الضعف الدفاعية لمنتخب إنجلترا، إذ استقبلت ‌شباكه ⁠هدفين بسبب أخطاء كان ‌يمكن تجنبها أمام كرواتيا، مما أثار تساؤلات جدية حول تنظيم خط الدفاع. وأدى ‌سوء اتخاذ القرار مرتين إلى عودة كرواتيا إلى المباراة، مما دفع المدرب توماس توخيل، الذي بدا غاضباً بشكل واضح، إلى السير بخطوات ثقيلة عبر النفق المؤدي إلى غرفة الملابس في نهاية الشوط الأول، ⁠بينما قام كين في نهاية الشوط الثاني بالتصدي للكرة على خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع لمنع تسديدة ​يوسكو جفارديول.