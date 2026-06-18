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الرياضة

«خيبة الأمل» تطارد ريال مدريد في كأس العالم

«خيبة الأمل» تطارد ريال مدريد في كأس العالم
18 يونيو 2026 11:24

علي معالي (أبوظبي)
فشلت التعاقدات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد خلال الأيام الماضية في إثبات جدارتها، فلم تترك الأثر المنتظر في المباريات الافتتاحية لكأس العالم، ورغم التحركات الإيجابية للنادي الإسباني سوق الانتقالات بسلسلة من الصفقات الكبرى ضمت برناردو سيلفا، مارك كوكوريلا، دينزل دمفريس وإبراهيما كوناتي، إلا أن النتائج والمؤشرات لم تكن إيجابية.
وحظيت صفقة برناردو سيلفا بأكبر قدر من الاهتمام، قبل ساعات قليلة فقط من مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك، خاض اللاعب مباراة أقل من العادية في هيوستن، حيث لعب لمدة 45 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وتم استبداله مباشرة بعد الاستراحة. وفقاً لموقع (سوفاسكور) للإحصائيات، سجل برناردو 6.2 نقاط فقط، وهو ثاني أقل نقاط في الفريق البرتغالي، وانتهت البرتغال بالتعادل 1-1.
ولم يكن مارك كوكوريلا ليس أفضل حالاً، بعد أيام من التعاقد معه حيث شارك في تعادل إسبانيا 0-0 مع الرأس الأخضر.
الهولندي دمفريس أيضاً لم يترك بصمة خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليابان التي انتهت 2-2، ولم يقدم هذا الظهير الأيمن الأداء المنتظر منه، وواجه العديد من الصعوبات أمام حركة كيتو ناكامورا، الذي ساعد اليابان على الخروج بالتعادل.
في الوقت نفسه، لم يشارك إبراهيما كوناتي في فوز فرنسا 3-1 على السنغال في المجموعة الأولى، اضطر هذا المدافع لمشاهدة زملائه يحققون جميع النقاط الثلاث من على مقاعد البدلاء.

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