إنجلترا تكسر «لعنة الكبار» في كأس العالم بعد 24 عاماً

علي معالي (أبوظبي)

سجل فوز منتخب إنجلترا على كرواتيا 4-2 في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الأولى لكأس العالم 2026، علامة تاريخية بالتفوق على منافس من أفضل 15 في تصنيف الفيفا لأول مرة منذ 24 عاماً في كأس العالم، لينهي بذلك منتخب "الأسود الثلاثة" سلسلة من 9 تعادلات وخسائر في كل مرة واجهوا فيها منتخبات متقدمة في التصنيف الدولي.

وأزال هذا الفوز الكبير للإنجليز، الحاجز النفسي الذي كان يثقل كاهل الفريق لفترات طويلة، مقارنة بالخسائر أمام قوى مثل فرنسا (2022) و كرواتيا نفسها (2018)، وكذلك الخسارة أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2006، وألمانيا بدور الـ16 من كأس العالم 2010.

وفي البطولة التي أقيمت في البرازيل 2014، توقف "الأسود الثلاثة" حتى في مرحلة المجموعات، حيث فازوا بنقطة واحدة فقط، في ذلك الوقت، بعد أن خسر فريق روي هودجسون وقتها أمام إيطاليا وأوروجواي بنفس النتيجة 1-2.

واختلف الأمر كلية في المونديال الحالي تحت قيادة توماس توخيل، حيث أظهر الإنجليز شجاعة قوية رغم التعادل 2-2 بعد الشوط الأول، وتألق هاري كين سريعاً، وكتب جود بيلينجهام وماركوس راشفورد أسماءهما بقوة بهدفين على التوالي.