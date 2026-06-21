«عصير المخلل» ينقذ حكم ألماني في كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام أستراليا في كأس العالم 2026 واقعة نادرة وغير معتادة، بعدما تعرض الحكم الألماني فيليكس تسفاير لتشنجات عضلية حادة خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، ما أجبر الطاقم الطبي على التدخل سريعاً لإنقاذ الموقف، وسقط الحكم الألماني على أرضية الملعب متأثراً بالتشنجات خلال الوقت بدل الضائع، وسط درجات حرارة مرتفعة ومجهود بدني كبير فرضته المباراة، التي شهدت إيقاعاً سريعاً وعدداً كبيراً من الالتحامات. وسارع عدد من اللاعبين وأفراد الطاقم التحكيمي لمساعدته قبل استئناف اللقاء.

وقطعت الحكمة الرابعة مسافة طويلة داخل الملعب، لتسليم تسفاير عبوة صغيرة تحتوي على مشروب خاص، ما أثار فضول الجماهير عن السائل الذي تناوله الحكم بعد سقوطه، حيث بدا وكأنه مشروب عادي، قبل أن تكشف التقارير أنه مشروب يستخدمه بعض الرياضيين للتخفيف السريع من التشنجات العضلية، وكان المشروب في الواقع عبارة عن "عصير مخلل" (Pickle Juice)، وهو خليط يتكون أساساً من الماء والخل والملح، ويتميز بارتفاع نسبة الصوديوم فيه. لكن ما هو المشروب الذي أنقذ الحكم؟

بحسب التقارير، فإن "عصير المخلل" يحتوي على نسبة مرتفعة من الخل والأملاح، ويعتقد أنه يساعد على إيقاف التشنجات خلال فترة قصيرة جداً. ولا يعتمد تأثيره الأساسي على تعويض السوائل المفقودة فحسب، بل على تحفيز مستقبلات عصبية في الحلق والفم ترسل إشارات إلى الدماغ تساعد في تهدئة النشاط العصبي المسؤول عن التقلصات العضلية المفاجئة.

فحمض الأسيتيك الموجود في الخل يعمل على تحفيز مستقبلات عصبية معينة، ما يساعد على إيقاف الانقباضات العضلية اللاإرادية خلال نحو 60 ثانية فقط، ولا يقتصر تأثير عصير المخلل على ذلك فحسب، حيث إن احتواءه على نسب مرتفعة من الأملاح يساهم في تعزيز الترطيب والحفاظ على السوائل داخل الجسم بعد المجهود البدني الشاق.

ولهذا السبب يعتمد عليه عدد متزايد من الرياضيين والحكام، حيث يتناولونه بكميات صغيرة قبل المنافسات أو أثناءها، للمساعدة في الوقاية من التشنجات العضلية والتعامل معها بسرعة عند حدوثها.

وبعد تناوله المشروب وتلقي الإسعافات اللازمة، تمكن زفاير من الوقوف مجدداً واستكمال إدارة المباراة حتى صافرة النهاية دون الحاجة إلى استبداله، وتأتي هذه الواقعة في ظل تركيز كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مسألة الترطيب خلال البطولة، حيث تم اعتماد فترات إلزامية لشرب المياه في جميع مباريات كأس العالم 2026، بهدف حماية اللاعبين والحكام من آثار الحرارة والإجهاد البدني.