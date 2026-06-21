رقم دولي جديد لـ«مبابي» مع فرنسا غداً!

فيلادلفيا (أ ف ب)

بعد ستة أيام من تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع منتخب فرنسا لكرة القدم بتسجيله 58 هدفاً، يستعد كيليان مبابي لبلوغ العتبة الرمزية لـ100 مباراة دولية مع منتخب «الديوك»، وذلك عندما يلعب أمام العراق غذاً ويضيف صفحة جديدة إلى سجله الأسطوري مع منتخب بلاده.ورغم أنه لا يزال بعيداً عن رقم حارس المرمى هوجو لوريس صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية بتواجده في 145 مباراة، واحتلاله حاليا المركز العاشر في هذا التصنيف، فإن بلوغ 100 مباراة يعكس المكانة الخاصة التي يشغلها مبابي في تاريخ كرة القدم الفرنسية، كونه لم يتجاوز 27 عاماً.

ويحقق نجم ريال مدريد كل شيء بسرعة تفوق الجميع. وإذا واصل على الوتيرة نفسها، فقد يعادل رقم لوريس بحلول نهاية عام 2030، عندما يبلغ 32 عاماً، وربما يتجارز النجم الفرنسي مدريه ديشامب خلال هذه النسخة من المونديال لاسيما وأن مدرب «الديوك» خاض 103 مباريات مع فرنسا.

في الولايات المتحدة، إذا بلغ المنتخب الفرنسي الدور ربع النهائي، سيتجاوز حتى مدربه ديدييه ديشان صاحب 103 مباريات دولية.أما على صعيد الأهداف، فالتوقعات أكثر إثارة، إذ إنه إذا حافظ على معدله البالغ 0.59 هدفا في المباراة، فقد يصل إلى حاجز 100 هدف في أيار/مايو 2033، وهو في سن الرابعة والثلاثين.

وبدأ كيليان مشواره الدولي في 25 مارس 2017 ضد لوكسمبورج، ومنذ أول مباراة له بعمر 18 عاما، زُخرت مسيرته الدولية بالعديد من الإنجازات، لكن مسيرته تبقى وثيقة الارتباط بكأس العالم التي كانت مسرحا لأبرز إنجازاته، حيث تُوّج بطلا في 2018، ووصيفا في 2022 بعد ثلاثية تاريخية في النهائي، وسجل 14 هدفاً في ثلاث نسخ، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المشترك بين الألماني ميروسلاف كلوزه والأرجنتيني ليونيل ميسي.