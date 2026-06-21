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الرياضة

إسبانيا تكتسح السعودية برباعية

إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
21 يونيو 2026 22:20

أتلانتيك (أ ف ب) 
تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام إسبانيا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة للمونديال، واقترب المنتخب الإسباني من بلوغ دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026،وتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل أربع لإسبانيا في صدارة المجموعة، قبل لقاء الأوروجواي والرأس الأخضر في ميامي.
سجل أهداف «الماتادور» الإسباني نجمها العائد إلى التشكيلة الأساسية لامين يامال عند الدقيقة العاشرة، ميكيل أويارسابال هدفين في الدقيقتين 21 و24 فيما اختتمت الرباعية بهدف للسعودي حسان التمبكتي في الدقيقة 49 بالخطأ في مرماه.

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