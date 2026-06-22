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الرياضة

بعد 92 عاماً وعلى حساب نيوزيلندا.. مصر تحقق الفوز الأول في المونديال

بعد 92 عاماً وعلى حساب نيوزيلندا.. مصر تحقق الفوز الأول في المونديال
22 يونيو 2026 07:14

فانكوفر (أ ف ب)
حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخه مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، والتي بدأت مع النسخة الثانية التي أقيمت عام 1934.
وجاء الفوز المصري على حساب نظيره النيوزيلندي 3-1 في فانكوفر الكندية، ما وضعه على مشارف التأهل إلى دور الـ32 لنسخة 2026 المقامة في أميركا الشمالية.
وحولت مصر تخلفها بهدف لفين سورمان (15) إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (58) ومحمد صلاح (67) والبديل محمود حسن "تريزي[يه" (82)، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللتين تعادلتا الأحد أيضاً 0-0.

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