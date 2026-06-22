الهدف المونديالي «رقم 3000» يلوح في الأُفُق



عمرو عبيد (القاهرة)

يواصل المُعدّل التهديفي لكأس العالم في الارتفاع، حيث يبلغ المُتوسط حالياً أكثر من 3 أهداف في كل مباراة، وفي ظل تلك الأهداف الغزيرة، وزيادة عدد المباريات في النُّسخة الجارية، التي تصل إلى 104 مباريات في ختام المونديال، يبدو أن الهدف «رقم 3000» يلوح في الأُفُق، بعدما بلغ إجمالي الأهداف التي سُجّلت عبر النُسخ الـ22 الماضية 2720 هدفاً، قبل أن تقفز إلى 2841 بعد أقل من نصف مباريات «مونديال 2026» حتى الآن.

وعلى غرار وصول مباريات كأس العالم عبر التاريخ إلى 1000 مباراة، في النُّسخة الجارية، قد يتحقّق تسجيل الهدف «الـ3000» خلالها أيضاً، وهو ما يُعيد صياغة تاريخ المونديال، حيث ستكون الفترة الأقل على الإطلاق، بين تسجيل الهدف رقم 2500 والـ3000، بواقع 8 سنوات فقط، إذا شهد المونديال الحالي ذلك الأمر.

لأن الهدف ال2500 تم تسجيله في كأس العالم 2018، ووقّع عليه التونسي فخر الدين بن يوسف، خلال فوز «نسور قرطاج» على بنما في ختام مبارياتهما في دور المجموعات آنذاك، بنتيجة 2-1، وكانت سلسلة أهداف المونديال قد انتظرت 12 عاماً قبلها، لتسجيل الهدف «رقم 2000»، الذي جاء في نُسخة 2006، عبر رأس مهاجم السويد، ماركوس ألباك، في شباك إنجلترا، خلال تعادلهما 2-2 في آخر مباريات المجموعة الثانية.

وقبل 12 عاماً أُخرى، شهدت بطولة 1994 تسجيل الهدف الـ1500، بوساطة المهاجم الأرجنتيني، كلاوديو كانيجيا، خلال المباراة التي فاز بها «راقصو التانجو» على حساب نيجيريا، 2-1، بمرحلة المجموعات أيضاً، في آخر ظهور للأسطوري مارادونا مع منتخب بلده، بينما سبقه تسجيل الهدف «رقم 1000» قبل 16 عاماً، عندما أحرزه الهولندي روب رينسينبرينك من ركلة جزاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة بمونديال 1978، ورغم كونه الهدف التاريخي الـ1000، إلا أن «روب» لم يحتفِ به كثيراً، بسبب خسارة «الطواحين» تلك المباراة أمام اسكتلندا، بنتيجة 2-3.

وكانت الفترات السابقة أكثر طولاً، إذ أتى الهدف الـ1000 بعد 20 عاماً من تسجيل الهدف «رقم 500»، وتحديداً في نُسخة 1958، والطريف أن اسكتلندا كانت حاضرة في هذا المشهد أيضاً، بصورة عكسية، رغم إحراز لاعبها بوبي كولينز ذلك الهدف المُميّز، لأنها خسرت المباراة 2-3 أيضاً على يد باراجواي، قبل خروجها من الدور الأول للمونديال.

وبالطبع، يحفظ الجميع عن ظهر قلب، أن الهدف الأول في تاريخ المونديال، سجّله الفرنسي لوسيان لوران، خلال فوز «الديوك» 4-1 على المكسيك، في افتتاح كأس العالم الأولى عام 1930، وبسبب توقّف البطولة لفترة طويلة بسبب الحرب العالمية، باتت الفترة بين تسجيل الهدف الأول، والهدف «رقم 500»، هي الأطول عبر التاريخ، بفارق 28 عاماً.