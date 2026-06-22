الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المحترفين» تنظّم قرعة الموسم الجديد 2 يوليو

«المحترفين» تنظّم قرعة الموسم الجديد 2 يوليو
22 يونيو 2026 13:30

 
أبوظبي (وام)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تنظيم مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، في المقر الرئيسي لشركة أدنوك بالعاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية وشركاء النجاح ووسائل الإعلام.
وأكدت الرابطة اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بإجراء القرعة، وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد أحدث الحلول التقنية والأنظمة الذكية المعتمدة في إدارة المسابقات.
وأوضحت أن مراسم القرعة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطوير مسابقاتها وتعزيز جودة مخرجاتها التنظيمية، بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والتميُّز المؤسسي، وتقديم نموذج احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم البطولات الرياضية.
وفي إطار التطوير المستمر للمسابقات، يشهد الموسم الجديد إقامة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بحُلة تنظيمية متجددة، ضمن رؤية تستهدف رفع مستويات التنافس والإثارة، وتعزيز القيمة الفنية والتسويقية للبطولة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الجماهير والأندية والشركاء.

أخبار ذات صلة
«الميركاتو الصيفي» يفتح أبوابه قبل الأوان بـ22 حركة في أندية دوري أدنوك
13 سفيراً لـ«دوري أدنوك» يدشنون الظهور في مونديال 2026
دوري المحترفين
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
آخر الأخبار
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اقتصاد
دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل
اليوم 17:13
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
الرياضة
فضية وبرونزية لفرسان الشراع في «دولية» هيكستيد لقفز الحواجز
اليوم 16:45
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يتأهّل للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 16:30
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
علوم الدار
طحنون بن زايد يترأّس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
اليوم 16:24
أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون
الترفيه
أحمد عيد يواجه تحديات في الشكل والمضمون
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©