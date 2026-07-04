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الرياضة

نور محمدوف: مصر والمغرب يقاتلان!

نور محمدوف: مصر والمغرب يقاتلان!
4 يوليو 2026 22:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حظي التأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بإشادة خاصة من الروسي حبيب نورمحمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة، والذي تفاعل مع فوز «الفراعنة» المثير على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
ونشر نورمحمدوف عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» رسالة مقتضبة، لكنها لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير العربية، قال فيها: «منتخب مصر مثل المغرب.. لا يلعب بل يقاتل»، في إشارة إلى الروح القتالية التي أظهرها المنتخب المصري خلال مشواره في البطولة.
وجاء تعليق بطل UFC السابق عشية احتفال جديد للنجم المصري إمام عاشور، الذي واصل لفت الأنظار في المونديال، ليس فقط بأهدافه، وإنما أيضاً بطريقة احتفاله المستوحاة من النجم الإيرلندي كونور ماكجريجور.
وافتتح عاشور التسجيل في الدقيقة 13 أمام أستراليا، بعدما استغل عرضية كريم حافظ إثر كرة ثابتة، وحولها إلى الشباك برأسية متقنة عقب ارتداد محاولته الأولى من الدفاع، مسجلاً هدفه الثاني في البطولة.
وفور هز الشباك، انطلق لاعب الأهلي المصري ليؤدي رقصة «مشية الملياردير» الشهيرة لماكجريجور، عبر نفخ صدره وإرخاء ذراعيه والتمايل بثقة من جانب إلى آخر، في احتفال كرره للمرة الثانية خلال كأس العالم.
وكان عاشور قد خطف الأنظار في افتتاح مشوار مصر بالمونديال أمام بلجيكا، عندما سجل هدفاً تاريخياً واحتفل بالطريقة نفسها، ليصبح احتفال «ماكجريجور» إحدى اللقطات المميزة للمنتخب المصري في البطولة.
ويأتي ذلك في توقيت يستعد فيه ماكجريجور نفسه للعودة إلى الحلبة بعد غياب طويل، إذ أعلنت منظمة «يو إف سي»خوضه نزالاً مرتقباً أمام الأميركي ماكس هولواي يوم السبت المقبا في لاس فيجاس، ضمن فعاليات UFC 329.
وبين إشادة نورمحمدوف واحتفالات عاشور المستوحاة من عالم الفنون القتالية، بدا أن «الفراعنة» نجحوا في كسب إعجاب أبطال الرياضات القتالية أيضاً، بعدما فرضوا أنفسهم كأحد أكثر منتخبات كأس العالم 2026 شراسة وإصراراً داخل المستطيل الأخضر.

 

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