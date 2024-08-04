إطلاق اسم حمد بوشهاب على جائزة «ندوة الثقافة» للشعر

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي إطلاق اسم الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب على الدورة الثانية لجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، والتي تهدف إلى الاعتناء بالشعر العربي، وإبراز أميز التجارب الإبداعية الشعرية في الوطن العربي، وتكريم الشعراء المتفردين، فضلاً عن تأكيد حرص دولة الإمارات على رعاية الشعر بوصفه الفن القولي الذي بدأ به الإنسان العربي توثيق حياته، وتاريخ أمته وأحاسيسه على مر العصور.

وتعتني جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي بالشعر العربي الفصيح بأقسامه الثلاثة: الشعر العمودي، شعر التفعيلة، وقصيدة النثر.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى للجائزة أطلق عليها اسم الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، وقد شارك فيها 664 متسابقاً، شارك 301 منهم في الشعر العمودي، و159 في شعر التفعيلة، و204 متسابقين في قصيدة النثر.

وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن إطلاق اسم الشاعر الراحل حمد خليفة بوشهاب الهزار الشادي يتفق مع نهج الندوة وجائزة الشعر في الاحتفاء برموز الشعر من أبناء الإمارات، والعمل على تعريف الأجيال الجديدة بتلك الرموز لتستقي من نهجها، باعتبار حمد خليفة بوشهاب رائداً من رواد الشعر والقصيدة، محباً لوطنه، معتزاً بأصالته.