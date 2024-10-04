يوتيوب تزيد الحد الأقصى لمدة فيديوهات "شورتس" إلى 3 دقائق

أعلنت شركة يوتيوب اليوم عن تحديثات جديدة لميزة "شورتس" تتيح للمستخدمين رفع مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق، ابتداءً من 15 أكتوبر 2024.













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يأتي هذا التحديث استجابةً لطلبات العديد من صناع المحتوى الذين طالبوا بمرونة أكبر في سرد قصصهم عبر مقاطع "شورتس". التحديث سيشمل الفيديوهات ذات الأبعاد المربعة أو الطويلة ولن يؤثر على المقاطع التي تم رفعها قبل هذا التاريخ.







كما أضافت يوتيوب أدوات جديدة لتسهيل عملية إنشاء الفيديوهات، مثل القدرة على استخدام القوالب لإعادة إنتاج المقاطع الأكثر إعجاباً من المستخدمين، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من محتوى الفيديوهات الأخرى على يوتيوب في عملية إنشاء "شورتس".













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وأعلنت الشركة أيضاً عن تعاونها مع Google DeepMind لإدخال تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتوليد خلفيات فيديو مبتكرة، مما سيتيح لصناع المحتوى تقديم مقاطع فيديو أكثر إبداعاً بحلول نهاية العام.

وفي إطار تعزيز تفاعل المجتمع، أطلقت يوتيوب صفحة جديدة على تطبيقها لمتابعة أحدث الترندات الخاصة بشورتس حسب الدولة، وستتيح للمستخدمين عرض التعليقات على الفيديوهات مباشرة من صفحة "شورتس" دون الحاجة للدخول إلى صفحة التعليقات الكاملة.





وفيما يخص تخصيص تجربة المشاهدة، سيتمكن المستخدمون من تقليل ظهور مقاطع "شورتس" في صفحة الرئيسية من خلال إعدادات جديدة تمكنهم من اختيار "عرض عدد أقل من الشورتس".









تسعى يوتيوب بهذه التحديثات إلى تمكين صناع المحتوى من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل والتواصل مع جمهورهم بطرق مبتكرة وممتعة.