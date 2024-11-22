"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها

أعلنت منصة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بهدف تسهيل متابعة المحادثات في أثناء التنقل أو في البيئات الصاخبة التي يصعب فيها الاستماع إلى الرسائل الصوتية.





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فوائد الميزة الجديدة





توفير الوقت: تسهّل الميزة قراءة الرسائل الصوتية الطويلة بدلاً من الاستماع إليها.

دعم ذوي الإعاقة السمعية: تُعد أداة فعالة لتمكين هذه الفئة من فهم محتوى الرسائل بسهولة والرد عليها.





كيفية تفعيل الميزة







ويمكن تفعيل الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات واختيار قسم الدردشات وتفعيل خيار "نصوص الرسائل الصوتية"، وبعد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين الحصول على نص الرسالة الصوتية بالضغط المطول على الرسالة الصوتية واختيار "كتابة النص".





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تفاصيل الإطلاق والتوافر







وهذه الميزة لا تعمل تلقائيًا، بل يتم تفعيلها حسب الطلب، وسيتم طرحها تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة وستدعم لغات متعددة منها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والروسية والتركية والصينية وغيرها في هواتف آيفون.

وفيما يتعلق بهواتف أندرويد، يمكن للمستخدمين تجربة هذه الميزة باللغة الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية على أن تُضاف باقي اللغات في وقتٍ لاحق.







الحماية والخصوصية







وأكدت واتساب أن عملية إنشاء التفريغات تتم محليًا على الجهاز، مما يضمن حماية الرسائل الصوتية الشخصية بآلية التشفير التام من طرف إلى طرف. وبذلك، لا يمكن لأي جهة خارجية، بما في ذلك واتساب نفسها، الاستماع إلى الرسائل الصوتية أو الوصول إلى النصوص المفرغة، ما يعزز من خصوصية وأمان المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة المستخدمين وجعل التواصل عبر واتساب أكثر سهولة ومرونة، مع احترام الخصوصية والأمان.