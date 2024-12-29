«المنكوس» يقدم تجربة فنية تجمع العراقة بالحداثة

يقدم برنامج أستوديو المنكوس تجربة فنية متميزة يلتقي خلالها لحن المنكوس العريق مع العديد من الفنون الحديثة.

ويأتي أستوديو المنكوس ضمن فعاليات برنامج المنكوس الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وشارك في الحلقة الثانية من أستوديو المنكوس، أمس، الفنان فريد سلطان بتجربة فنية فريدة من نوعها، حيث تم دمج فن المنكوس مع أغنية تراثية عراقية شهيرة، بمشاركة نجوم الأمسية الثانية من برنامج المنكوس (سالم علي آل هضبان العجمي من الكويت، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات، وذيب صالح المري، وعايض آل فارع العبيدي، وعلي محمد وازع القحطاني، ومتعب بن محمد الصيعري، من السعودية)، لينتجوا لوحه فنية مدهشة جمعت العراقة بالحداثة، مصحوبة بأنغام الآلات الموسيقية الشرقية.





وتعرض في التاسعة من مساء الغد، ثالث حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس في موسمه الرابع، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويشارك فيها 6 نجوم يتنافسون بأداء لحن المنكوس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.





وكانت نتائج درجات لجنة التحكيم في الحلقة المباشرة الثانية، أسفرت عن تأهل ذيب صالح المري من السعودية بعد حصوله على 59 درجة، يليه علي محمد وازع القحطاني من السعودية بـ 56 درجة، ليضمن كلاهما الانتقال المباشر إلى المرحلة المقبلة.

أما بقية المتسابقين، فجاءت نتائجهم متقاربة، حيث حصل كل من عايض آل فارع العبيدي، ومتعب محمد الصيعري من السعودية على 55 درجة، وسليم بن كدح الراشدي من الإمارات على 54 درجة، في حين نال سالم علي آل هضبان العجمي من الكويت 53 درجة.





وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج المنكوس حاسماً في تأهل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكنوا من التأهل مباشرة، حيث تُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة.