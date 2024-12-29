«اللؤلؤ جوهرة الإمارات وتراثه» بمركز محمد بن خالد

هويدا الحسن (العين)

استضاف مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، الباحث الإماراتي مصطفى الفردان ضمن فعاليات برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي.

قدم الفردان محاضرة بعنوان «اللؤلؤ جوهرة الإمارات وتراثه»، بالتعاون مع مكتب قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بأبوظبي، وقد حضر الفعالية وفد روسي يمثل مدرسة «أم الإمارات للغة العربية» في موسكو، وضيوف من مختلف المؤسسات، وطلاب مكتبة أجيال المستقبل.

تناولت المحاضرة رحلة الغوص ضمن محاور عدة، منها استخراج اللؤلؤ، أنواع اللؤلؤ، وتسمياته، تبعتها ورشة عملية مميزة في مقر نادي الأجيال البيئي للبحث عن اللؤلؤ عن طريق فلق المحار واستخراج اللؤلؤ، وقدمها مكتب التنوع البيولوجي للمركز، ثم قام الحضور بجولة في أركان المركز تضمنت زيارة قرية زايد التراثية للاطلاع على الحرف التقليدية الإماراتية، مثل النول، سعف النخيل، السدو، والتلي، كما أبدى الوفد إعجابه بالأزياء الإماراتية، العطور، والأطباق التقليدية، فضلاً عن زيارة ركن يضم منتجات التمور، الحلوى العُمانية، والمأكولات الشامية والمصرية.

كما تخلل اليوم عروضاً متنوعة شملت نادي الشطرنج، عرض الصقور، ودورية السعادة للأطفال، بتنظيم فريق «تطوعك انتماء».

واختُتمت الفعالية بتكريم الضيوف والداعمين، وتوزيع الدروع والهدايا، إضافة إلى الاطلاع على مجموعة من إصدارات الشيخة الدكتورة شما، وإصدارات المركز، كما قام مصطفى الفردان بإهداء نسخة من كتابه «اللؤلؤ المكنون» إلى عدد من الحضور. وقد عبّر المشاركون عن سعادتهم بالفعاليات، شاكرين الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، على دعمها المستمر للبرامج الثقافية والاجتماعية، ومثمنين جهودها المتميزة واهتمامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.