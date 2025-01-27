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التعليم والمعرفة

"ديب سيك" الصيني يُذهل العلماء ويتحدى عمالقة الذكاء الاصطناعي العالمي

"ديب سيك" الصيني يُذهل العلماء ويتحدى عمالقة الذكاء الاصطناعي العالمي
27 يناير 2025 07:58

أثار نموذج اللغة الكبير "ديب سيك-R1"، الذي تم تطويره في الصين، حماسة العلماء باعتباره نموذجاً مفتوحاً ومتاحاً للبحث، ومنافساً قوياً لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال "الاستدلال" مثل نموذج OpenAI "o1".

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة Nature العلمية، يُجري هذا النموذج عمليات الاستنتاج خطوة بخطوة بأسلوب مشابه للتفكير البشري، مما يجعله أكثر كفاءة من النماذج السابقة في حل المشكلات العلمية واستخدامه في الأبحاث.

وأظهرت الاختبارات الأولية للنموذج، التي صدرت في 20 يناير، أن أداءه في مهام الكيمياء والرياضيات والبرمجة يماثل أداء النموذج "o1"، الذي لاقى استحسان الباحثين عند إطلاقه في سبتمبر الماضي.

 يتميز "ديب سيك-R1" أيضًا بكونه نموذجا مفتوحا يمكن للباحثين دراسته وتطويره. النموذج متاح بموجب ترخيص MIT، مما يتيح استخدامه بحرية، ولكن لا يعتبر مفتوح المصدر بالكامل لأن بيانات تدريبه لم تُنشر.

تبلغ تكلفة استخدام النموذج عبر واجهته حوالي جزء من ثلاثين من تكلفة تشغيل "o1".

كما طورت الشركة نسخًا مصغرة من النموذج لتمكين الباحثين ذوي الموارد المحدودة من استخدامه، ما يجعل تكاليف التجارب أقل بشكل كبير.


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تحديات النموذج

يأتي "ديب سيك-R1" في إطار موجة من نماذج اللغة الكبيرة الصينية. وتواجه الصين تحديات متعلقة بالقيود على تصدير الشرائح المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مما جعل الشركة تبتكر حلولاً تقلل من الاعتماد على موارد ضخمة.

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أسلوب التفكير المتسلسل


يعتمد النموذج على أسلوب "سلسلة التفكير" لتحسين قدرته على حل المهام المعقدة، مع استخدام التعلم التعزيزي لتدريبه على الوصول إلى الإجابات الصحيحة.

 


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حقق "ديب سيك-R1" نتائج مبهرة في الاختبارات، حيث سجل نسبة 97.3% في مجموعة مسائل الرياضيات MATH-500 وتفوق على 96.3% من المشاركين البشر في مسابقة Codeforces، ما يضعه على قدم المساواة مع "o1".

النموذج مفتوح المصدر جزئياً، مما يمنح الباحثين فرصة لفهم كيفية عمله بشكل أفضل، ويساعد في تفسير آلية التفكير التي يتبعها.

إسلام العبادي(أبوظبي)

الفيزياء
الصين
الترجمة
الذكاء الاصطناعي
الكيمياء
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