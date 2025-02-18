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عائلة تنجو بأعجوبة من هجوم دب مفاجئ في سلوفاكيا

عائلة تنجو بأعجوبة من هجوم دب مفاجئ في سلوفاكيا
18 فبراير 2025 15:18

 هاجم دب بني عائلة تضم طفلين في منطقة ليتوف السلوفاكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء (تي إيه إس آر) يوم الاثنين.

وكانت العائلة تتنزه على مسار في غابة في قرية "بارتيزانسكا لوبيتشا" عندما تفاجأت بالدب الذي يزن حوالي 80 كيلوجراماً.

ووفقا للسلطات، هاجم الدب في البداية الأطفال مباشرة، لكنه تراجع عندما حاول الوالدان حماية الأطفال بأجسادهما.

وتعرضت المرأة لإصابات طفيفة، بينما نجا الأطفال دون إصابات.

وقال عمدة المنطقة، لاديسلاف بالاجيتش، على فيسبوك إن "ما حدث كان بمثابة معجزة صغيرة" حيث لم تحدث إصابات أكثر خطورة.

وأضاف أنه تفقد مكان الحادث في اليوم التالي برفقة فريق الاستجابة للدببة البنية التابع للسلطات المحلية للحفاظ على البيئة، حيث اكتشفوا مأوى للدببة يبعد بضعة أمتار فقط عن الموقع.

أوضح العمدة أن المنطقة ستخضع للمراقبة باستخدام كاميرات مراقبة وفرق دورية منتظمة، داعيا المواطنين إلى تجنب المنطقة.

سلوفاكيا
دببة
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