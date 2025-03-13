الجمعة 14 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سوني تختبر شخصيات بلايستيشن مدعومة بالذكاء الاصطناعي

سوني تختبر شخصيات بلايستيشن مدعومة بالذكاء الاصطناعي
13 مارس 2025 17:32

تعمل "سوني" على نموذج أولي لشخصيات ألعاب بلايستيشن مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قامت بتطوير نسخة ذكية من شخصية "ألوي" من سلسلة ألعاب Horizon، يمكنها التفاعل مع اللاعبين بالصوت أثناء اللعب.  

وفقًا لموقع The Verge التقني، تم تسريب مقطع فيديو داخلي من قسم بلايستيشن في سوني، يُظهر هذه النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حُذف لاحقاً من YouTube بسبب مطالبة تتعلق بحقوق النشر.

الفيديو كان من تقديم شاروين راغوباردجال، مدير هندسة البرمجيات في Sony Interactive Entertainment، حيث عرض كيف يمكن لألوي أن تتجاوب مع استفسارات اللاعبين باستخدام صوت مركب بالذكاء الاصطناعي وحركات وجه متزامنة، مما يجعل تفاعلها أكثر واقعية.  

 

 


تم تطوير هذا النموذج بالتعاون مع Guerrilla Games، وهو مجرد تجربة داخلية لاختبار التكنولوجيا الجديدة في "سوني".

يعتمد النظام على تقنية "Whisper" من OpenAI لتحويل الصوت إلى نص، إلى جانب GPT-4 وLlama 3 لمعالجة المحادثات واتخاذ القرارات.

أخبار ذات صلة
تنافس كبير على صدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي
كلية ليوا تطرح تخصصين جديدين في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

كما تستخدم "سوني" تقنيتها الخاصة Emotional Voice Synthesis (EVS) لإنشاء الأصوات، بالإضافة إلى Mockingbird لتحريك تعابير الوجه بناءً على الصوت.  

  •  

 

 

على الرغم من أن العرض التوضيحي جرى تشغيله على كمبيوتر شخصي، إلا أن سوني اختبرت تشغيل بعض أجزائه مباشرةً على بلايستيشن 5، وأكدت أن التأثير على الأداء كان طفيفًا.


بحسب راغوباردجال، فقد تم عرض هذا المشروع لأول مرة داخليًا قبل عام، ثم تم تقديم نسخة أكثر تطورًا خلال معرض Sony Technology Exchange Fair (STEF) في طوكيو خلال نوفمبر الماضي.  


وقال راغوباردجال: "هذا مجرد لمحة عن الإمكانيات التي يمكن تحقيقها".


ومع ذلك، فإن هذا الابتكار يثير تساؤلات حول مدى فائدته، خصوصًا أن اللاعبين يجسدون شخصية ألوي بالفعل أثناء اللعب. كما يطرح تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على ممثلي الصوت ومستقبل تطوير الألعاب.

إسلام العبادي(أبوظبي)

 

بلاي ستيشن
الذكاء الاصطناعي
الهواتف
سوني
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
أطفال فلسطينيون نازحون في مدينة رفح بغزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي جديد لتمديد «اتفاق غزة» 50 يوماً
اليوم 02:43
جندي روسي في شارع بإحدى بلدات منطقة كورسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تؤيد مقترح الهدنة مع أوكرانيا وتتقدم في كورسك
اليوم 02:43
أطفال نازحون في مخيم بالحديدة جراء انتهاكات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
اليوم 02:42
أحمد الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري (رويترز)
الأخبار العالمية
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
اليوم 02:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©