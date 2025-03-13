سوني تختبر شخصيات بلايستيشن مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعمل "سوني" على نموذج أولي لشخصيات ألعاب بلايستيشن مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قامت بتطوير نسخة ذكية من شخصية "ألوي" من سلسلة ألعاب Horizon، يمكنها التفاعل مع اللاعبين بالصوت أثناء اللعب.





وفقًا لموقع The Verge التقني، تم تسريب مقطع فيديو داخلي من قسم بلايستيشن في سوني، يُظهر هذه النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه حُذف لاحقاً من YouTube بسبب مطالبة تتعلق بحقوق النشر.



الفيديو كان من تقديم شاروين راغوباردجال، مدير هندسة البرمجيات في Sony Interactive Entertainment، حيث عرض كيف يمكن لألوي أن تتجاوب مع استفسارات اللاعبين باستخدام صوت مركب بالذكاء الاصطناعي وحركات وجه متزامنة، مما يجعل تفاعلها أكثر واقعية.



تم تطوير هذا النموذج بالتعاون مع Guerrilla Games، وهو مجرد تجربة داخلية لاختبار التكنولوجيا الجديدة في "سوني".

يعتمد النظام على تقنية "Whisper" من OpenAI لتحويل الصوت إلى نص، إلى جانب GPT-4 وLlama 3 لمعالجة المحادثات واتخاذ القرارات.

كما تستخدم "سوني" تقنيتها الخاصة Emotional Voice Synthesis (EVS) لإنشاء الأصوات، بالإضافة إلى Mockingbird لتحريك تعابير الوجه بناءً على الصوت.





على الرغم من أن العرض التوضيحي جرى تشغيله على كمبيوتر شخصي، إلا أن سوني اختبرت تشغيل بعض أجزائه مباشرةً على بلايستيشن 5، وأكدت أن التأثير على الأداء كان طفيفًا.





بحسب راغوباردجال، فقد تم عرض هذا المشروع لأول مرة داخليًا قبل عام، ثم تم تقديم نسخة أكثر تطورًا خلال معرض Sony Technology Exchange Fair (STEF) في طوكيو خلال نوفمبر الماضي.



وقال راغوباردجال: "هذا مجرد لمحة عن الإمكانيات التي يمكن تحقيقها".





ومع ذلك، فإن هذا الابتكار يثير تساؤلات حول مدى فائدته، خصوصًا أن اللاعبين يجسدون شخصية ألوي بالفعل أثناء اللعب. كما يطرح تساؤلات حول تأثير الذكاء الاصطناعي على ممثلي الصوت ومستقبل تطوير الألعاب.





إسلام العبادي(أبوظبي)