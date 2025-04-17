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التعليم والمعرفة

"أبوظبي للتراث" تفتح باب التسجيل للموسم الـ12 من برنامج «شاعر المليون»

شعار شاعر المليون
17 ابريل 2025 14:16

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني عشر من برنامج «شاعر المليون» حتى 15 مايو 2025.

ويتطلَّب التقدُّم للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.millionspoet.ae) ألا يقلَّ عُمْرُ الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً، ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسلَ قصيدةً شعريةً نبطيةً موزونةً ومقفاةً لا يزيد عدد أبياتها على 18 بيتاً ولا يقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة، ولا تُقبَل القصائد المكتوبة بخط اليد. ويتضمَّن الموقع الإلكتروني للبرنامج معلوماتٍ عن آلية التسجيل وجميع المعلومات المطلوبة.

وتباشر لجنة التحكيم، بعد انتهاء فترة التسجيل، مراجعة وفرز الطلبات وتقييم القصائد وفق معايير نقدية دقيقة، يلي ذلك إجراء مقابلات مباشرة مع الشعراء لاختيار المتأهِّلين إلى الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، التي يصل إليها 48 شاعراً للمنافسة على بيرق الشعر والفوز بجوائز البرنامج التي تُعَدُّ الأضخم في مجال الشعر النبطي.

ويُعَدُّ «شاعر المليون» المسابقة الرائدة الأكبر في عالم الشعر النبطي على مستوى العالم العربي، وهو الأكثر انتشاراً على الصعيد الإقليمي، محِّققاً بذلك رؤية إمارة أبوظبي الثقافية التي تهدف إلى استعادة الشعر النبطي مكانته في الثقافة العربية، بما يحمله من تاريخ أصيل للهُوية العربية الأصيلة وقيمها ولهجات أهل المنطقة.

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ويَمنح البرنامجُ جوائزَ ومكافآتٍ قيِّمةٍ للشعراء الستّة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى ما يَزيد على 15 مليون درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون، إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600,000 درهم.

ورسَّخ برنامج «شاعر المليون»، منذ انطلاقه عام 2006، مكانته كأضخم مسابقة تلفزيونية للشعر النبطي في العالم العربي، محقِّقاً حضوراً استثنائيّاً خلال 19 عاماً و11 موسماً، استقطب خلالها نخبة من المواهب الشعرية واكتشف مئات الشعراء الذين أصبح كثيرٌ منهم في طليعة الشعراء في المنطقة، وأسهم في إحياء الموروث الأدبي وترسيخ مكانة الشعر النبطي في الوجدان العربي.

ويواصل البرنامج في كلِّ موسم تحقيق أهدافه الرامية إلى إبراز دور دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي في المجال الثقافي والإبداعي، وتعزيز الهُوية والقيم التراثية، ودعم الشعراء المتميِّزين والاحتفاء بمنجزهم الشعري، إلى جانب تحفيز الدراسات النقدية والبحوث الأدبية عن الشعر النبطي، تأكيداً لدوره في الحفاظ على هذا الجنس الأدبي العريق وتعزيزه في حياة الأجيال المقبلة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للتراث
شاعر المليون
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