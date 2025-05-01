الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختبار ذكي يشخّص سرطان الرئة بدقة غير مسبوقة

اختبار ذكي يشخّص سرطان الرئة بدقة غير مسبوقة
1 مايو 2025 13:02

في خطوة تُمهّد لعصر جديد من التشخيص الدقيق والعلاج الموجّه، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) منح شركة "روش" السويسرية تصنيف "ابتكار ثوري" لاختبار جديد لسرطان الرئة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الإنجاز وسط سباق عالمي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم قرارات الأطباء، وتحديد المرضى الأكثر استفادة من العلاجات الحديثة بدقة غير مسبوقة.


اقرأ أيضاً.. حين يرى الذكاء الاصطناعي ما لا يراه الطبيب.. قفزة في تشخيص قصر النظر

 



تشخيص دقيق عبر صور مجهرية وبروتينات مرتبطة بالورم



يستخدم النظام أدوات طبية رقمية وخوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل الصور بشكل دقيق، ويقدّم نتيجة رقمية تساعد الأطباء على اتخاذ قرار بشأن إمكانية استخدام دواء يُعرف باسم "Datroway"، وهو علاج جديد لا يزال قيد المراجعة لبعض حالات سرطان الرئة، بعد حصوله سابقًا على موافقة لعلاج نوع من سرطان الثدي.

الاختبار يختلف عن الطرق التقليدية التي تكتفي بقياس البروتين على سطح الخلية، حيث يقوم أيضًا بقياس وجوده داخل الخلية، مما يمنح تقييمًا أكثر دقة لحالة المريض.

أخبار ذات صلة
روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!
"مايكروسوفت".. نماذج صغيرة تنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي

اقرأ أيضاً.. العين نافذة الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الخرف


ذكاء اصطناعي يوجه القرار الطبي نحو العلاج الأنسب



يأتي هذا التوجه بعد أن أظهرت دراسة سابقة أن بعض المرضى يستجيبون للعلاج بشكل أفضل من غيرهم، ما دفع الشركات إلى البحث عن أدوات تساعد في اختيار المرضى المناسبين للعلاج بدقة أعلى.

 

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد استخدام هذا الاختبار في العيادات، لكن تصنيفه كـ"ابتكار" يعني أن عملية مراجعته واعتماده قد تكون أسرع من المعتاد وفق ما وصفه موقع الشركة.



إسلام العبادي(أبوظبي)

السرطان
سرطان الرئة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اقتصاد
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اليوم 16:53
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
اليوم 16:51
.
اقتصاد
مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم
اليوم 16:49
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
الرياضة
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
اليوم 16:48
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اقتصاد
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©