«بيت الفلسفة» يثري معرض الفجيرة لكتاب الطفل بفعاليات معرفية تفاعلية

الفجيرة (وام)

قدم بيت الفلسفة، خلال مشاركته للعام الثاني على التوالي في معرض الفجيرة لكتاب الطفل، باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية التي جمعت بين الفلسفة والتعليم والإبداع، وأسهمت في تنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز قيم الحوار البنّاء لدى الأطفال واليافعين.

تنوّعت أنشطة بيت الفلسفة في المعرض، الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في مركز دبا للمعارض خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، بين ورش فلسفية بتقنية (P4C)، وبرامج تعليمية، إلى جانب مشاركة متميزة لمجموعة من المؤلفين الصغار واليافعين.

كما عرض جناح بيت الفلسفة نحو 87 كتاباً تنوعت بين مؤلفات للأطفال واليافعين، في حضور ثقافي مميز يعكس دور المؤسسة في نشر الوعي الفكري، وترسيخ قيم الحوار والتفكير الحر في بيئة تعليمية تفاعلية.