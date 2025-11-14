السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الرواد الصينيون العالقون بالفضاء يعودون إلى الأرض اليوم

الرواد الصينيون العالقون بالفضاء يعودون إلى الأرض اليوم
14 نوفمبر 2025 10:39

قالت وكالة الفضاء الصينية إن ثلاثة رواد فضاء صينيين تقطعت بهم السبل في محطة الفضاء الوطنية بعد أن تعرضت مركبتهم الفضائية على ما يبدو للاصطدام بحطام فضائي، غادروا عائدين إلى وطنهم اليوم الجمعة.

وكان رواد الفضاء الثلاثة في مهمة تناوب لمدة ستة أشهر في المحطة الفضائية وكان من المفترض أن يعودوا في 5 نومبر، أي بعد أربعة أيام من وصول الطاقم الجديد. وتأخرت عودتهم لأكثر من أسبوع.

وقال مكتب الهندسة الفضائية المأهولة الصيني إن هناك شقوقا طفيفة في نافذة كبسولة العودة لمركبة شنتشو20- الفضائية، ويرجح أن يكون سببها اصطدام بحطام فضائي.

وهناك ملايين القطع من الحطام، معظمها صغير الحجم، تدور حول الأرض بسرعات تفوق سرعة الرصاصة. يمكن أن تأتي هذه القطع من عمليات الإطلاق والتصادم وتشكل خطراً على الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية ورواد الفضاء الذين يعملون خارجها.

وقال مكتب الهندسة الفضائية المأهولة إن رواد الفضاء الصينيين الثلاثة - تشن دونج، وتشن جونجروي، ووانج جيه - سيعودون على متن مركبة شنتشو.21- وأضاف المكتب أن مركبة شنتشو20- ستبقى في المدار.

 

وقال المكتب الهندسي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الطاقم، الذي سافر إلى محطة الفضاء تيانجونج في أبريل، كان "في حالة جيدة، ويعمل ويعيش بشكل طبيعي". وجلبت مهمة شنتشو21- الأخيرة أربعة فئران إلى المحطة الفضائية لدراسة كيفية تأثرها بانعدام الوزن والإنعزال.

المصدر: وكالات
