منتسبو «ربع قرن للمسرح» يواكبون الذكاء الاصطناعي.. في الصين

الشارقة (وام)

يواصل مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تنفيذ المرحلة الدولية من «برنامج المسرح الرقمي» في جمهورية الصين الشعبية والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري في تجربة تدريبية متخصِّصة تُتيح للمنتسبين الاطلاع على أحدث التجارب العالمية في الفنون الأدائية الرقمية، ضمن رؤية تسعى إلى إعداد جيل قادر على إعادة تشكيل مستقبل المسرح بأساليب مبتكرة تواكب التحولات التقنية المتسارعة.

يستهدف البرنامج منتسبي المركز من الفئات العمرية التابعة لمؤسسات سجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات، حيث يخوض المشاركون برنامجاً تدريبياً يركز على تطوير مهارات التصميم المسرحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في إنتاج العروض المسرحية، بما يعزِّز من جاهزيتهم الإبداعية والتقنية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لفهم مستقبل الفنون المسرحية عالمياً في خدمة القيَم الإنسانية.

وشارك المنتسبون خلال الدورة التدريبية في سلسلة من الورش والمحاضرات التخصصية التي تسلط الضوء على التقنيات المسرحية الحديثة، أبرزها محاضرة «التحول الإبداعي لمفاهيم تصميم المشاهد المسرحية المعاصرة»، ومحاضرة «الابتكار المدمج للفنون المسرحية والمعدات المسرحية»، وورشة «الأمن والسلامة في المسارح»، إضافة إلى محاضرة «استكشاف تطوير مهنة التمثيل المرئي المسبق للعروض»، إلى جانب محاضرة متخصصة بعنوان «الأساسيات في تسويق المناطق السياحية الثقافية والترفيهية».

كما يتضمن البرنامج حضور أنشطة وعروض ثقافية متنوعة، وزيارات ميدانية لعدد من المتاحف الثقافية ودار الأوبرا، وحضور عروض مسرحية خاصة، بما يمنح المنتسبين فرصة مباشرة لاكتشاف الثقافة الصينية والتعرف إلى التجارب الفنية المعاصرة في جمهورية الصين الشعبية.

ويشارك في المرحلة الدولية من «برنامج المسرح الرقمي» وفد من منتسبي مؤسسات ربع قرن، يضم منتسبات سجايا فتيات الشارقة ميرال المازمي وريان المنصوري، ومنتسبي ناشئة الشارقة بدر الكتبي، محمد الكعبي، عبيد النقبي، وراشد النقبي، ضمن تجربة تدريبية متخصِّصة تهدف إلى تمكينهم من أحدث تقنيات المسرح الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهاراتهم الفنية والتقنية في مجالات الفنون الأدائية المعاصرة.

كما يضم فريق الإشراف المرافق للوفد حمدة المازمي، رئيس الوفد ومدير رعاية الناشئة، ونور جاسم، مسؤول الاتصال المؤسسي ومنتسبة في مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وعلي المازمي، مشرف المنتسبين ومنتسب في مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، لمتابعة الجوانب التنظيمية والإعلامية والإشرافية المصاحبة للبرنامج خلال المرحلة الدولية في جمهورية الصين الشعبية.

ويشمل البرنامج زيارة عدد من أبرز المرافق والمعارض التخصّصية في مجال التقنيات المسرحية، وفي مقدمتها معرض «جوانزو الدولي لتقنيات الإضاءة والصوت»، أو زيارة «مسرح قوانغتشو الكبير»، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات تصميم وتشغيل المسارح الحديثة، وربط الجانب الأكاديمي والتدريبي بالتجارب التطبيقية العالمية في مجال الفنون الأدائية الرقمية.

وقال الدكتور عدنان سلوم، خبير الفنون المسرحية بمركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض: إن برنامج المسرح الرقمي يمثل مبادرة نوعية تسهم في تمكين المنتسبين من أدوات المستقبل، من خلال دمج المعرفة الفنية بالتقنيات الرقمية الحديثة، بما يعزِّز قدراتهم على الابتكار والإنتاج المسرحي المعاصر، كما يوفر البرنامج فرصة للتواصل مع تجارب عالمية متقدمة في هذا المجال.

وذكر أن الشراكة الاستراتيجية مع «هيئة ينتشوان لتصميم المسارح» في جمهورية الصين الشعبية تمثل بوابة المنتسبين لاكتشاف عالم من التكنولوجيا والرقمنة في خدمة الإنجاز المسرحي، والتي تعمل على توسيع مدارك المنتسبين وتعزيز قدرتهم الإبداعية عبر التفاعل مع بيئات تعليمية تكنولوجية متقدمة والاطلاع على أحدث الأدوات التقنية من خلال زيارة المصانع والمعارض التخصّصية وأهمها «معرض جوانزو للإضاءة والصوت».

وتُختتم المرحلة الدولية من البرنامج بزيارة «أكاديمية قوانغتشو الفنية المهنية»، ضمن برنامج للتبادل الأكاديمي يهدف إلى تعزيز الحوار المعرفي وتبادل الخبرات في مجالات الفنون المسرحية والتقنيات الرقمية الحديثة.

ويتوّج البرنامج بإقامة حفل تخريج للمشاركين، احتفاءً بمسيرتهم التدريبية وما حققوه من تطور معرفي وتطبيقي خلال مشاركتهم في الدورة العربية الصينية لتصميم المسارح.