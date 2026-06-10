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التعليم والمعرفة

مؤسَّسة العويس تنظّم حفل «في حب الإمارات» 20 يونيو الجاري

أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب بقيادة المايسترو رياض قدسي. (من المصدر)
10 يونيو 2026 13:31

دبي (الاتحاد)
تنظّم مؤسّسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً موسيقياً مميزاً بعنوان (في حب الإمارات) يوم السبت 20 يونيو، حيث ستقدم فرقة أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب بقيادة المايسترو رياض قدسي، عروضاً موسيقية رائعة، بمشاركة أوركسترا دبي لموسيقى الحجرة وكورال إلفة والفنان سومر نجار.
ويأتي هذا الحفل تأكيداً على اللُّحمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي هي ركيزة أساسية يقوم عليها بناء المجتمع، وتتجلى في التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، كما يتعزّز الشعور العالي بالوطن كقيمة أصيلة تعكس عمق الانتماء والفخر بالإنجازات تحت راية واحدة.
حيث يشتمل الحفل على أغنيات وطنية مثل: (نحن نحب الإمارات) وأغنية (دار زايد) وأغنية (حبكم وسط الحشا) وأغنية (يا أغلى وطن) وغيرها من الأغنيات الشائعة، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية لبيتهوفن وموزارت وبرامس وفيفالدي وخاتشاتوريان، وغيرهم من كبار المؤلفين الموسيقيين.
يُعد هذا الحفل الموسيقي جزءاً من سلسلة الفعاليات الثقافية التي تنظّمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والتي تهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي، وتُعد أوركسترا الإمارات السمفونية للشباب من أبرز الفرق الموسيقية النشطة في الإمارات، وتضم في صفوفها عدداً من العازفين المخضرمين، بالإضافة إلى عازفين واعدين تقدم الفرقة لهم فرصة احتكاك مع الأجيال المخضرمة ليستمر الإبداع وتستمر الموسيقى الراقية حاضرة في الحياة العامة.

 

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