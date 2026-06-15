الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أول الغيث» تجمع بين الحسّ الشعري والبُعد التأملي

«أول الغيث» تجمع بين الحسّ الشعري والبُعد التأملي
16 يونيو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

تقدّم رواية «أول الغيث»، للكاتب المكسيكي أوغستين يانييس، صورة أدبية عميقة تجمع بين الحسّ الشعري والبُعد التأملي لمجتمعٍ تتشابك فيه التقاليد، في عمل يُعد إحدى أبرز الروايات التي أسهمت في تشكيل ملامح الأدب المكسيكي الحديث، والرواية الصادرة بالعربية عن مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، بترجمة أحمد عبد اللطيف، ترصد حياة بلدة صغيرة تعيش تحت وطأة الخوف والصمت، حيث تتداخل مصائر الأفراد مع منظومة اجتماعية محافظة تفرض قيودها على تفاصيل الحياة اليومية، وتحوّل القلق إلى جزء من الوعي الجمعي. ومن خلال شخصيات متعددة، يستكشف يانييس أثر السلطة الأخلاقية في تشكيل السلوك الإنساني، وكيف تنمو مشاعر الخوف والفضول والرغبة في التغيير داخل نفوس الأفراد، في مجتمع يحيط أفرادُه أبناءهم بالصمت والمحظورات، ويجعل من الأسئلة الكبرى حول الحياة والمصير عبئاً يومياً يرافقهم منذ الطفولة.

 

 

أخبار ذات صلة
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: مشاركة الإمارات في قمة «السبع» تعكس دورها المؤثر إقليمياً ودولياً
منصّة توظّف الذكاء الاصطناعي.. GIQ  بوابة الإمارات إلى اقتصاد «البيانات الفضائية»
أبوظبي
الرواية
الثقافة
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
اليوم 17:21
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترحيب دولي واسع بالاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب
16 يونيو 2026
الرئيسان الأميركي والفرنسي خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان وسط شرق فرنسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعلن عن بدء خروج سفن النفط من مضيق هرمز
16 يونيو 2026
الرئيس الأوكراني ورئيسة الوزراء أثناء زيارتهما لكاتدرائية استُهدفت بغارة روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى بهجمات روسية وأوكرانيا تستهدف شبه جزيرة القرم
16 يونيو 2026
فتاة نازحة تسير فوق منزل دمره الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لوقف التصعيد
16 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©