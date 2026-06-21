جلسة حوارية لـ«أبوظبي للتراث» تستعرض التجربتين الإماراتية والصينية في صون الموروث

أبوظبي (وام)

نظّمت هيئة أبوظبي للتراث جلسة حوارية متخصّصة بعنوان «دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له.. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية»، وذلك ضمن مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026.

شارك في الجلسة عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، وشي يويه ون، المفتش الثاني بإدارة الشؤون الدولية في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وما شنغ ده، مستشار وزارة الثقافة الصينية وخبير حماية التراث الثقافي غير المادي في جمهورية الصين الشعبية.

وسلّطت الجلسة الضوء على التجربتين الإماراتية والصينية في مجال صون التراث وحمايته، والدور الذي تضطلع به المؤسّسات الثقافية والتراثية في المحافظة على الموروث وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج الهادفة إلى نقل المعارف التراثية إلى الأجيال القادمة وترسيخ ارتباطها بالهوية الوطنية.

وناقش المشاركون، خلال الجلسة، أثر التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على مستقبل حماية التراث، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه الأدوات في توثيق التراث ونقله للأجيال المقبلة، بما يضمن استدامته وتعزيز الوصول إليه.