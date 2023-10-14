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كين يعتزل بعد مسيرة دامت 70 عاماً

كين يعتزل بعد مسيرة دامت 70 عاماً
15 أكتوبر 2023 01:17

لندن (أ ف ب) 

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أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة، بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم «ذي غريت اسكيبر» (The Great Escaper).
وشارك كين في 160 فيلماً بينها «سلوث»،  و«إنترستيلر»، و«باتمان».
ونال ستة ترشيحات في جوائز الأوسكار التي فاز باثنتين منها، الأولى عن فيلم «هانا أند هير سيسترز»،  للمخرج وودي آلن عام 1986، والثانية عن فيلم «ذي سايدر هاوس رولز» 
عام 2000. وقال كين «أُردّد باستمرار أنني سأعتزل.. حسناً، أنا معتزل الآن».
قصة حقيقية
يتناول فيلم «ذي غريت اسكيبر» الذي بدأ عرضه في المملكة المتحدة بتاريخ 6 أكتوبر، القصة الحقيقية للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان الذي هرب من دار لكبار السن لحضور احتفالات الذكرى السبعين لإنزال النورماندي عام 1944.

مايكل كين
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