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8 فوائد صحية للتفكير الإيجابي

8 فوائد صحية للتفكير الإيجابي
1 نوفمبر 2023 01:10

ترجمة: عزة يوسف

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يجلب التفكير الإيجابي العديد من الفوائد على المستويين الجسدي والعقلي، حيث إن التحلي بالتفاؤل يؤدي إلى صحة أفضل وجهاز مناعة قوي. ويمكن الاعتياد على التفكير بشكل إيجابي عن طريق اتباع بعض العادات الجيدة، بحسب ما ذكره موقع Health Line الأميركي:
- نقاط جيدة
العقبات جزء من الحياة، إلا أنه يمكن دائماً العثور على نقاط جيدة في كل موقف، مهما كانت صغيرة، والتركيز على هذه الأمور يضمن الإيجابية.
- الامتنان
أثبتت الدراسات أن التعبير عن الامتنان يقلل من التوتر ويعزز المرونة النفسية ويزيد من احترام الذات، فحاول شكر زميل أو التعبير عن امتنانك لأحد أفراد أسرتك على الحب غير المشروط الذي يقدمه لك.
- التدوين
تقول مصادر موثوقة إن الاحتفاظ بالمواقف التي تشعرك بالامتنان عن طريق تدوينها، يضمن التفاؤل والسعادة عند قراءتها في الأيام العصيبة.
- الضحك
أثبتت الدراسات أن الضحك يقلل التوتر والاكتئاب ويحسّن المزاج، حتى لو أجبرت نفسك على الضحك أو تظاهرت به.
- الإيجابيون
يحسن التواجد مع الأشخاص الإيجابيين من تقدير الذات ويزيد من فرصة الوصول إلى الأهداف، فهم يرفعونك ويساعدونك في رؤية الجانب المشرق.
- التحدث مع النفس
يميل بعض الأشخاص إلى نقد الذات، ويشكّل ذلك مع مرور الوقت رأياً سلبياً عن النفس يصعب تغييره، لكن التحدث بإيجابية إلى النفس يساعد في زيادة القدرة على تنظيم المشاعر والأفكار والسلوك.
- تحديد السلبيات
تعمق في النظر إلى نفسك لتحديد الجوانب السلبية في شخصيتك، أو استعن بأحد المقربين ليوضح لك ذلك، واعمل على كل نقطة على حده.
- صباح سعيد
أخبر نفسك كل صباح أنه سيكون يوماً رائعاً، وابدأ يومك بفعل ما يسعدك.

التفكير الإيجابي
الصحة العقلية
الصحة النفسية
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