6 أطباق سَلَطات.. «الأغلى» في العالم

ترجمة: عزة يوسف

السَلَطات أطباق صحية وبأسعار في متناول الجميع، إلا أن بعض الطهاة حولوها إلى أطباق شهية ذات بُعد أنيق في المطاعم الفاخرة. إليك قائمة بأغلى أطباق السلطات في العالم، حسبما ذكرها موقع «The Richest» الكندي:

«فلوريت سي أند إيرث»

يقدم فندق همبل في لندن نوعاً آخر من السلطة التي يُخلط فيها فواكه البحر مع خيرات الأرض، لصنع سيمفونية صحية لذيذة، ولكن بمكونات باهظة الثمن تصل إلى 1013 دولاراً، ويخلط فيها الكافيار الأبيض مع البطاطس وسرطان البحر والهليون، وتُتبل بصلصة بلسمية عمرها ثلاثون عاماً.

سلطة «مكارثي»

سميت على اسم نيل مكارثي لاعب كرة البولو المحلي، والضيف الدائم في صالة البولو في فندق بيفرلي هيلز عام 1940، والذي طلب خلال زياراته المتعددة مكونات محددة لسلطته أصبحت في النهاية على قائمة طعام الفندق، وتتكون من الكركند والكافيار والافوكادو والدجاج، ومغطاة بالخردل والثوم المحمص والخل البلسمي، ويصل سعرها إلى 1912 دولاراً.

سلطة «سيزر»

تأخذ بعض الفنادق طبق سلطة السيزر إلى مستوى آخر، بسعر 49 دولاراً، حيث تقدمها بطريقة أنيقة تشتهيها العين، كما يستخدم الطهاة طريقة مميزة لتحضير مكوناته من الخس الروماني المقرمش والخبز المحمص وجبن البارميزان، ليقدموا تجربة فريدة تليق بعلامة هذه الفنادق التجارية العالمية.

كوب بمأكولات بحرية

يقدم «ذا بولو بار» بنيويورك مزيجاً رائعاً من المأكولات البحرية مثل الجمبري ولحم السلطعون المقطع مع الأفوكادو والجبن الأزرق والطماطم، ويمكن إضافة صلصة الليمون لنكهة حامضية إضافية، بـ54 دولاراً.

«سيزر ذا غريل روم»

يقدم أحد فنادق نيويورك الشهيرة، سلطة سيزر ذا غريل روم بـ56 دولاراً، وهي نوع آخر من اختراع سيزر كارديني والذي يتكون بشكل أساسي من القليل من الخس وجبن البارميزان والأنشوجة البيضاء، وهي طبق شهير يُقدم كصنف جانبي بغرفة الشواء.

سلطة «والدورف»

اُخترعت سلطة «والدورف» عام 1896 في فندق والدورف أستوريا بنيويورك، ثم أصبحت عنصراً أساسياً في قوائم طعام العديد من المطاعم الراقية حول العالم، وتُصنع من الفواكه والجوز، ولكن مطعم ذا سافوي بلندن، ومن خلال الطاهي الشهير جوردون رامزي، تم تعديلها ليصل بها إلى مستوى رائع، وتباع بـ58 دولاراً.