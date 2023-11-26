رحيل الفنان المصري طارق عبد العزيز

علي عبد الرحمن (القاهرة)

رحل الفنان المصري طارق عبد العزيز، اليوم الأحد، عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر 55 عاماً.

بدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية برفقة صديقه محمد هنيدي بفيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية» وبعده، «فيلم ثقافي». وكانت الانطلاقة المميزة له من خلال فيلم «أصحاب ولا بيزنس».

أما عن أعماله الدرامية، فأهمها: «رجل من هذا الزمان»، «أستاذ ورئيس قسم»، «رحيم»، «راجعين يا هوى»، «قابيل»، و«كل ما نفترق»، وغيرها.

والفنان المصري الراحل من مواليد محافظة سوهاج عام 1968، تخرج في كلية الحقوق عام 1991، وبدايته كانت في عام 1986 من خلال المسرح الجامعي.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كانت مشاركته في مسلسل «أعمل إيه» بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، هدى الإدريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، وبيلار أحمد سامي، وإخراج خالد الحلفاوي.