الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إد شيران يبهر 60 ألف متفرج في ليلة طربية بدبي

إد شيران خلال الحفل
21 يناير 2024 18:02

دبي (الاتحاد)
أذهل النجم العالمي إد شيران الجمهور، الذي تجاوز عدده 60 ألف معجب، بحفلين رائعين حملا شعار «كاملين العدد»، أقيما ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، في استاد ذا سفن بدبي.
بهذا، دخل حفل دبي، الذي يعد إحدى محطات جولة المغني وكاتب الأغاني، المحطمة للأرقام القياسية، التاريخ باعتباره أكبر حفل موسيقي في الهواء الطلق تستضيفه الإمارة، حيث أسعد شيران الجمهور في كلتا الليلتين بساعتين ونصف الساعة دون توقف، من الطاقة والمتعة والموسيقى.
وأدى النجم الشاب عرضين مبهرين على مسرح دوار 360 درجة للمرة الأولى في المنطقة، مع عروض ألسنة اللهب التي أشعلت الجو حماساً، في حين أضيئت السماء بألوان الألعاب النارية الزاهية.
يبدو أن حفاوة المعجبين وتفاعلهم مع شيران انعكست عليه، حيث بدا مستمتعاً ومفعماً بالطاقة وهو يؤدي أشهر أغانيه، بما في ذلك «Castle on the Hill» و«Shivers» و«Galway Girl»، كما قدم الأغنية الأخيرة، جنباً إلى جنب، مع عازفة الكمان أليشيا إنستروم، التي انضمت إليه على المسرح.
ودعم المغني وكاتب الأغاني في الحفل، زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي افتتح كلتا الليلتين بأغنيته الجديدة «Lighthouse»، وأدى مجموعة من أشهر أغانيه، بما في ذلك «Dancing On My Own» و«You Are The Reason» و«Where Are You Now».

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: تفاؤل وثقة وإيجابية في العام الجديد
نهيان بن مبارك يحضر أفراح السويدي في دبي
إد شيران
حفل موسيقي
دبي
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©