إد شيران يبهر 60 ألف متفرج في ليلة طربية بدبي

دبي (الاتحاد)

أذهل النجم العالمي إد شيران الجمهور، الذي تجاوز عدده 60 ألف معجب، بحفلين رائعين حملا شعار «كاملين العدد»، أقيما ليلتي الجمعة والسبت الماضيين، في استاد ذا سفن بدبي.

بهذا، دخل حفل دبي، الذي يعد إحدى محطات جولة المغني وكاتب الأغاني، المحطمة للأرقام القياسية، التاريخ باعتباره أكبر حفل موسيقي في الهواء الطلق تستضيفه الإمارة، حيث أسعد شيران الجمهور في كلتا الليلتين بساعتين ونصف الساعة دون توقف، من الطاقة والمتعة والموسيقى.

وأدى النجم الشاب عرضين مبهرين على مسرح دوار 360 درجة للمرة الأولى في المنطقة، مع عروض ألسنة اللهب التي أشعلت الجو حماساً، في حين أضيئت السماء بألوان الألعاب النارية الزاهية.

يبدو أن حفاوة المعجبين وتفاعلهم مع شيران انعكست عليه، حيث بدا مستمتعاً ومفعماً بالطاقة وهو يؤدي أشهر أغانيه، بما في ذلك «Castle on the Hill» و«Shivers» و«Galway Girl»، كما قدم الأغنية الأخيرة، جنباً إلى جنب، مع عازفة الكمان أليشيا إنستروم، التي انضمت إليه على المسرح.

ودعم المغني وكاتب الأغاني في الحفل، زميله البريطاني كالوم سكوت، الذي افتتح كلتا الليلتين بأغنيته الجديدة «Lighthouse»، وأدى مجموعة من أشهر أغانيه، بما في ذلك «Dancing On My Own» و«You Are The Reason» و«Where Are You Now».