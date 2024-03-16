«ماراثون رمضان 2024».. نجوم غابوا وآخرون عادوا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد «ماراثون دراما رمضان 2024»، غياب عدد من النجوم عن الشاشة الفضية، بعدما ارتبطت أسماؤهم بالسباق الرمضاني. وقد يعود الغياب إلى ظروف إنتاجية أو صحية حالت دون مشاركتهم هذا العام، في حين يشهد «الماراثون» عودة بعض النجوم الذين غابوا عن مواسم رمضان الماضية.

ظروف خاصة

الممثلة القديرة حياة الفهد، من أول الغائبين عن الدراما هذا العام، فبعد سنوات متتالية من الحضور الرمضاني، قدمت خلالها مسلسلات متميزة نالت انتشاراً، منها: «مارغريت»، «أم هارون»، «حدود الشر»، «مع حصة قلم»، و«رمانة»، أعلنت عن غيابها عن الموسم الرمضاني لهذا العام، وأوضحت أن ظرفها الصحي منعها عن جمهورها.

وقالت: جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الدرامي الرمضاني لهذا العام، أنا وشقيقتي الغالية الممثلة سعاد عبدالله، بسبب ظروف خاصة وصحية أمر بها في الوقت الراهن، خارجة عن إدارتي، كل الشكر والتقدير لكل فريق العمل على ما قدمه من جهد وتعاون، لكي نجتمع من جديد. والممثلتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبداالله، يغيبان عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر عمل جمعهما قبل 10 سنوات، مسلسل «البيت بيت أبونا»، الذي عُرض في رمضان 2013.

استراحة محارب

وللمرة الأولى منذ 4 أعوام متتالية، تغيب الممثلة يسرا عن السباق الرمضاني 2024، موضحة أن السبب يعود إلى رغبتها في أخذ قسط من الراحة، حتى تستطيع التحضير لمسلسل درامي جديد ومختلف لعام 2025.

وقدمت يسرا على مدار 4 أعوام عدداً من الأعمال الدرامية المميزة التي جمعت بين الاجتماعية والكوميدية، منها «خيانة عهد» 2020، «حرب أهلية» 2021، «أحلام سعيدة» 2022، و«1000 حمد لله ع السلامة» 2023.

ضيق الوقت

بعد حضورها القوي في المواسم السابقة من «ماراثون رمضان»، بعدد من المسلسلات التي نالت صدىً كبيراً، منها: «ضرب نار» و«اللي مالوش كبير» و«نحب تاني ليه»، غابت الممثلة ياسمين عبد العزيز، نظراً لتأجيل مشروعها الدرامي الجديد الذي ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية التشويقية، لضيق الوقت.

عودة بعد غياب

تشهد مسلسلات السباق الرمضاني عودة عدد كبير من النجوم إلى الدراما، بعد سنوات من الغياب لأسباب متفاوتة، منها ما يتعلق بانشغالهم بأعمال سينمائية، أو عدم عثورهم على نص جيد وملائم يحمسهم للعودة إلى الموسم الرمضاني. ويأتي الممثل القدير يحيى الفخراني ليكون في المقدمة، حيث يعود بعد غياب 3 أعوام، من خلال مسلسل «عتبات البهجة» عن قصة الروائي إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، كما يشهد مسلسل «بدون مقابل» عودة هاني رمزي الغائب منذ أن شارك في «العائدون» عام 2022، وأيضاً عودة داليا البحيري بعد 4 أعوام منذ شاركت في «فالنتينو» 2020.

فيما يشهد مسلسل «إمبراطورية ميم» عودة حلا شيحة التي غابت لـ4 أعوام منذ مشاركتها في مسلسل «خيانة عهد» 2020، وعودة نشوى مصطفى بعد 6 أعوام منذ مشاركتها في المسلسل الإماراتي «البشارة» مع جابر نغموش وأحمد صالح وميثاء محمد، كما تعود غادة عادل من خلال مسلسل «لانش بوكس».

انشغال سينمائي

بعد نجاحها خلال مواسم دراما رمضان في الآونة الأخيرة بمسلسلات «تحت الوصاية» و«لعبة نيوتن»، قررت الممثلة منى زكي عدم المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، والأمر نفسه بالنسبة للممثلة منّة شلبي التي غابت عن دراما رمضان بسبب ارتباطها بتحضير أفلام سينمائية.

كما غاب عدد من الفنانين عن كاميرا الشاشة في رمضان هذا العام، منهم: أحمد عز، محمد رمضان، ويوسف الشريف، بالرغم من نجاح أعمالهم الدرامية الرمضانية في السنوات الأخيرة.

ثقة

«الأجهر»، «توبة»، و«ملوك الجدعنة»، مسلسلات قدمها الممثل عمرو سعد في مواسم رمضان على مدى 3 سنوات متتالية، محققاً نجاحاً كبيراً، لكنه قرر الغياب عن الموسم الدرامي لهذا العام، نتيجة تأجيل تصوير مسلسله إلى عام 2025، خصوصاً أنه عمل ضخم ويريد الاستعداد له بالشكل الذي يليق بالثقة الكبيرة.