ترجمة: عزة يوسف

ساعد التقدم الطبي البشر ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة، لكن الجسم البشري دائماً ما يفاجئ العلماء بحقائق غريبة لم يعلموا شيئاً عنها من قبل. ونستعرض 9 حقائق طبية غريبة ذكرها موقع Stars Insider الأميركي:

1 - تنفس الوزن الزائد:

عندما نفقد الوزن تتحول الخلايا الدهنية إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه من أجسامنا أثناء عملية الزفير.

2 - الجنين يعالج قلب الأم:

إذا كانت الحامل تعاني تلفاً في بعض أنسجة القلب، فإن الخلايا الجذعية للجنين تعمل على علاجها وشفائها.

3 - الشعور بالألم:

يعاني أصحاب الشعر الأحمر من الشعور بألم مختلف عن الآخرين، فهم يحتاجون إلى 20% أكثر من التخدير كي لا يشعروا بالألم.

4 - الأمعاء والدماغ:

ترتبط الأمعاء بالدماغ بشكل فعلي، ويُطلق على هذه الحقيقة: محور الأمعاء والدماغ.

5 - الكولسترول والعنف:

أثبتت دراسة أن هناك ارتباطاً بين الأشخاص ذوي نسبة الكولسترول المنخفضة في أجسامهم وجرائم العنف.

6 -القلب والموسيقى:

إيقاع الموسيقى وصوتها لهما تأثير مباشر على معدل ضربات القلب، فكلما كانت الموسيقى سريعة وبمستوى صوت مرتفع، ازدادت ضربات القلب، والعكس صحيح.

7 - نمو الأظافر:

عندما نفقد ظفراً من اليدين، يستغرق الأمر 6 أشهر لإعادة النمو، ويستغرق 18 شهراً عند فقدان أحد أظافر القدمين.

8 - القطط والبشر:

نتشارك بنحو 90% من حمضنا النووي مع القطط، فنحن وراثياً أقرب إلى القطط من الكلاب.

9 - عظام إضافية:

يملك البالغون 206 عظمات، لكننا في الواقع نولد بـ 300 عظمة، معظمها غضاريف تتحول فيما بعد إلى عظام.















