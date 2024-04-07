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9 حقائق طبية غريبة

9 حقائق طبية غريبة
8 ابريل 2024 02:45

ترجمة: عزة يوسف 

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ساعد التقدم الطبي البشر ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة، لكن الجسم البشري دائماً ما يفاجئ العلماء بحقائق غريبة لم يعلموا شيئاً عنها من قبل. ونستعرض 9 حقائق طبية غريبة ذكرها موقع Stars Insider الأميركي:
1 - تنفس الوزن الزائد:
عندما نفقد الوزن تتحول الخلايا الدهنية إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه من أجسامنا أثناء عملية الزفير.
2 - الجنين يعالج قلب الأم:
إذا كانت الحامل تعاني تلفاً في بعض أنسجة القلب، فإن الخلايا الجذعية للجنين تعمل على علاجها وشفائها.
3 - الشعور بالألم:
يعاني أصحاب الشعر الأحمر من الشعور بألم مختلف عن الآخرين، فهم يحتاجون إلى 20% أكثر من التخدير كي لا يشعروا بالألم.
4 - الأمعاء والدماغ:
ترتبط الأمعاء بالدماغ بشكل فعلي، ويُطلق على هذه الحقيقة: محور الأمعاء والدماغ.
5 - الكولسترول والعنف:
أثبتت دراسة أن هناك ارتباطاً بين الأشخاص ذوي نسبة الكولسترول المنخفضة في أجسامهم وجرائم العنف.
6 -القلب والموسيقى:
إيقاع الموسيقى وصوتها لهما تأثير مباشر على معدل ضربات القلب، فكلما كانت الموسيقى سريعة وبمستوى صوت مرتفع، ازدادت ضربات القلب، والعكس صحيح.
7 - نمو الأظافر:
عندما نفقد ظفراً من اليدين، يستغرق الأمر 6 أشهر لإعادة النمو، ويستغرق 18 شهراً عند فقدان أحد أظافر القدمين.
8 - القطط والبشر:
نتشارك بنحو 90% من حمضنا النووي مع القطط، فنحن وراثياً أقرب إلى القطط من الكلاب.
9 - عظام إضافية:
يملك البالغون 206 عظمات، لكننا في الواقع نولد بـ 300 عظمة، معظمها غضاريف تتحول فيما بعد إلى عظام.







الصحة
القطط
الأظافر
القلب
الدماغ
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