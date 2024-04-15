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5 نصائح لتنظيم الغذاء بعد الإجازة

نصائح لتنظيم الغذاء بعد الإجازة
15 ابريل 2024 21:36

عزة يوسف (القاهرة)
تصبح العودة لتناول الطعام بشكل طبيعي، بعد اعتياد الجسم على الصوم في رمضان والأكل الزائد خلال الإجازة، صعبة بعض الشيء، وقد يشكل تناول 3 وجبات أو أكثر خلال اليوم ضغطاً على الجسم بعد التعود على وجبتين. وهنا، بعض النصائح للحفاظ على نظام غذائي صحي، كما ذكر موقع Health Shots الهندي:
1 - الإفطار:
يكون من الصعب العودة لوجبة الإفطار كل صباح بعد أن تعود الجسم لمدة شهر على عدم تناولها. لذا، ابدأ بتناول ما كنت تتناوله خلال الإفطار في رمضان من التمر واللبن أو العصير، ومن ثم إدخال خيارات أخرى مع الوقت، ولكن لا تهمل وجبة الإفطار.
2 - الطعام المناسب:
ابتعد عن الأطعمة المقلية والوجبات الجاهزة وسريعة التحضير والحارة. فبالرغم من أهمية تجنب تلك المأكولات بشكل عام، إلا أنه أكثر أهمية بعد الصيام، حيث يكون الجسم أكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم.
3 - الماء:
تأكد من حصول جسمك على كمية كافية من السوائل سواء من الماء أو من العصائر، فهي تبقيك ممتلئاً وتكبح الشعور بالجوع.
4 - الخضراوات:
احرص على أن تحتوي وجبتك على الخضراوات والحبوب الكاملة للحصول على الألياف، والبروتين، لتجنب مشاكل الهضم.
5 - الاعتدال:
يجب عدم الإفراط في تناول البروتين حتى عند تناول الطعام الصحي، للحفاظ على صحة جهازك الهضمي.

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