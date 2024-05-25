الرسم بالحبر.. رحلة إبداع

خولة علي (دبي)

لوحات فنية مذهلة، مزينة بالتفاصيل الدقيقة والخطوط الرفيعة والظلال العميقة، هذه التوليفة الفنية الرائعة أبدعتها الفنانة مريم الشامسي التي تحمل درجة الماجستير في استشراف المستقبل من جامعة روتشستر للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة من جامعة زايد، وقد تخصصت في الفنون المرئية وتنظيم المعارض الفنية، فجمعت بين العلم والموهبة، لتطوير مهاراتها واكتساب الخبرات والتقنيات الفنية العصرية، ويعتبر فن الرسم بالقلم الحبر تقنية فنية رائعة توفر لها مساحة للتعبير عن إبداعاتها وإبراز مهاراتها الفنية بطرق مبتكرة.

استثمار الموهبة

وتفضل الشامسي استخدام الحبر بشتى أنواعه في الرسم، لأنه يسمح بإضافة التفاصيل الدقيقة، ورغم عدم تمكنها من إزالة ما ترسمه بقلم الحبر، فإن هذا الأمر أكسبها الحرص والدقة في الرسم، وقد استطاعت أن تستثمر مهاراتها الفنية من خلال عمل بعض المشاريع التجارية في تصميم الأزياء، من خلال طبع رسوماتها على الأقمشة وتصميم نقوش وزخارف للأزياء التقليدية الإماراتية، خاصة الجلابيات والعبايات، وعرضها في مواقع خاصة بأعمالها الفنية، كما تتعاون مع شركات محلية لإنشاء تصاميم خاصة بمنتجاتها، فضلاً عن مشاركتها في معارض محلية ودولية، مؤكدة حرصها على مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الفنية، من خلال إبداع تصاميم وأعمال فنية أكثر تميزاً.

طي الورق

ووجدت الشامسي في الفن مساحة إبداعية لتعبر عن أفكارها وتترجمها إلى أعمال فنية غير محدودة بنمط أو تقنية خاصة، فالفن في تعريفها كل ما هو مرتبط بالإبداع والمهارات الحرفية والتعبيرية، لذا اهتمت منذ الصغر بالأعمال اليدوية، وتطوير مهاراتها فيها، من خلال متابعة المواقع الفنية المتخصصة على الشبكة العنكبوتية، واقتناء بعض الكتب الفنية التعليمية، قائلة: «تطبيقي المستمر لكل مهارة تعلمتها فتح لي آفاق المعرفة والرغبة في التعلم واكتساب مهارات حرفية جديدة ومنها شغف طي الورق وإنجاز مجسمات ثلاثية الأبعاد منه، موضحة أن اهتمامها بالفنون دفعها للتخصص أكاديمياً في مجال الفنون المرئية في جامعة زايد بدبي».

دعم وتوجيه

وتؤكد الشامسي، أن دراستها الجامعية كانت سبباً في تطوير موهبتها وصقل مهاراتها وقدراتها الفنية، حيث حظيت بدعم وتوجيه الأساتذة والزملاء، وساعدتها دراستها في إجادة تقنية الطباعة اليدوية، الرسم، النحت، والتصوير الفوتوغرافي، مما أسهم في قدرتها على إعداد أعمال فنية مبتكرة، مشيرة إلى حرص الجامعة على مشاركة الطالبات في المعارض الخارجية، وهذا ساعد في تأهيلها وجعلها تسير على طريق الاحتراف.

لوحات مبتكرة

أبدعت مريم الشامسي في تقنية الرسم بالحبر، مستلهمة أفكارها من واقعها اليومي وما تزخر به الطبيعة الخلابة، لتشكل من كنوزها لوحات فنية مبتكرة معتمدة على مهاراتها في رسم الخطوط المستقيمة، والظلال المتدرجة، والنقاط، والأنماط الهندسية، والتأثيرات الواقعية بدقة وصبر.