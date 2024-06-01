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الترفيه

ثروة ميغان تتزايد رغم الإخفاقات

ثروة ميغان تتزايد رغم الإخفاقات
2 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

رغم تعرض الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية ميغان فوكس لإخفاقات متتالية عدة، بعد أن حقق أحدث أعمالها إيرادات ضعيفة للغاية في شباك التذاكر، إلا أن شعبيتها لم تتأثر، وكذلك ثروتها.
شاركت ميغان فوكس «37 عاماً»، في خمسة أفلام مؤخراً منها «المرتزقة» الجزء الرابع مع الكثير من النجوم، من بينهم سيلفستر ستالون وجيسون ستاثام، وبلغت تكلفة إنتاجه 100 مليون دولار، إلا أنه لم يحقق سوى 37 مليون دولار فقط في شباك التذاكر.
ورغم ذلك، لم تقلل تلك التقلبات المتتالية من شهرة ميغان فوكس، فهي لا تزال محبوبة ويريد معجبوها رؤيتها على الشاشة ويطلبها المنتجون في أعمالهم، ولا تزال ثروتها في ازدياد، فرغم تعرض أعمالها لتلك الإخفاقات، إلا أنها لم تسمح للنقد أو ردود الفعل السلبية بالتأثير عليها، مما جعلها تبدو وكأنها لا تُقهر.
وحسب موقع «The Richest» الكندي، كانت ميغان قد بدأت حياتها المهنية في الخامسة عشرة من عمرها، حين شاركت في فيلم الجريمة الكوميدي «عطلة في الشمس» عام 2001، ثم واصلت مسيرتها في عالم التمثيل حتى أصبحت تتقاضى من 500 ألف إلى مليون دولار عن العمل الواحد.

ميجان فوكس
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