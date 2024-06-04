«تاني تاني».. يعيد غادة للسينما

سعيد ياسين (القاهرة)

عادت غادة عبدالرازق إلى السينما بعد غياب 6 أعوام، من خلال فيلم «تاني تاني»، الذي بدأ عرضه مؤخراً، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، ويستعرض الصداقات القديمة بين الرجل والمرأة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات، لتتجدد الذكريات ويشاركها بطولته أحمد آدم وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وثراء جبيل، إخراج شريف اسماعيل.

وقالت غادة: إن ردود الفعل التي تتلقاها حول الفيلم بشكل عام ودورها فيه بشكل خاص جاءت مُرضِية بدرجة كبيرة، وتجسد خلال الفيلم شخصية كوميدية تعتبرها إضافة مهمة لمشوارها، وهي لسيدة توفي زوجها وترك لها ابنة في سن الزواج.

وأشارت إلى أنها متشوقة لردود فعل الجمهور العربي حول الفيلم الذي يشهد صراعاً كوميدياً يتسم بالطرافة، إضافة إلى مقالب مضحكة بين العشاق، حيث يحاول كل طرف تجميل صورته مع تشويه صورة الآخر، وإفساد خططه للفوز بقلبها.

وأوضحت عبدالرازق أنها شعرت بالحنين للعودة إلى السينما، وأرجعت غيابها طوال السنوات الماضية لانشغالها بالمسلسلات التلفزيونية، بجانب عدم عثورها على النص المناسب الذي يحمسها للعودة، منذ شاركت عام 2018 في فيلم «حرب كرموز» مع أمير كرارة.

وقد عُرض لغادة في رمضان الماضي مسلسل «صيد العقارب» مع رياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر ومحمد علاء، إخراج أحمد حسن، وجسدت فيه شخصية عالمة حشرات تتحول حياتها بعد مقتل شقيقها إلى جحيم وصراعات لا نهاية لها.