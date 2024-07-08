تحذير من ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة الأرض

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من تجاوز درجة حرارة الأرض، مستوى نسبة 1.5 درجة مئوية وذلك بشكل مؤقت ومتزايد حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ والتي أشارت أيضا إلى ظهور ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا للشهر الثالث عشر على التوالي.

واعتبرت سيليست سولو، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه التجاوزات المؤقتة في درجة الحرارة، لا تعني أن هدف 1.5 درجة مئوية قد ضاع بشكل دائم.

ونوهت الأمينة العامة للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن درجات حرارة سطح البحر القياسية تثير قلقا كبيرا على النظم البيئية البحرية الحيوية، كما أنها توفر الطاقة لتغذية الأعاصير المدارية، ذلك على غرار ما حدث خلال إعصار "بيريل" الذي ضرب في الأيام الماضية منطقة بحر الكاريبي واتجه إلى المكسيك والولايات المتحدة.

بدوره، صرح كارلو بونتيمبو مدير خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ بأنه حتى لو انتهت هذه السلسلة المحددة من الظواهر المتطرفة لدرجة الحرارة في وقت ما، فمن المؤكد أن العالم يشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ.

ووفقا لبيانات خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، فقد تجاوز متوسط درجات حرارة شهر يونيو الماضي المعدل المقدر للفترة المرجعية ما قبل الصناعة (1850-1900) بمقدار 1.5 درجة مئوية. ويمثل هذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يصل فيه المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية أو يتجاوزها.

وقد بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية، خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية (يوليو 2023 - ويونيو 2024)، 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة (1850-1900).

كما بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر في يونيو 2024 على خط عرض 60 درجة جنوبا إلى 60 درجة شمالا 20.85 درجة مئوية، وهي أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر، حيث يعد هذا هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يكون فيه متوسط درجة حرارة سطح البحر هو الأعلى في سجل بيانات خدمة "كوبرنيكوس" للشهر المعني من السنة.

تجدر الإشارة إلى أنه، بموجب اتفاق باريس، وافقت البلدان على إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل جهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.