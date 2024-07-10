غسان مسعود.. «محارب الصحراء»

محمد قناوي (القاهرة)

انتهى الممثل السوري غسان مسعود من تصوير دوره في الفيلم العالمي «محارب الصحراء»، الذي يجمع في بطولته عدداً من النجوم العالميين، مثل شارلتو كوبلي، أنتوني ماكي، آيشا هارت، بن كينجسلي، ومن المتوقع طرحه خلال موسم الصيف الجاري.

قال غسان: إن العمل ضخم واستغرق تصويره عامين في مناطق بنيوم وتبوك بالسعودية، بميزانية كبيرة وبمستوى احترافي، وأتوقع أن يحدث ضجة كبيرة بالسينما العربية والعالمية، ويتناول قصة واقعية حدثت في شبه الجزيرة العربية، حول معركة «ذي قار» والتي تمثل ملحمة تاريخية، وتعكس اتحاد القبائل في أول مواجهة عسكرية مع كبرى الإمبراطوريات وتحقق انتصاراً مدوياً، وتأتي أهميتها كونها إحدى المرات القليلة التي اتحدت فيها القبائل المتناثرة، مما جعل المؤرخين يعدونها من ملاحم تاريخ المنطقة.

وعبّر مسعود عن سعادته بردود الفعل تجاه الشخصية التي يقدمها في المسلسل التركي «محمد.. سلطان الفتوحات»، مع عدد من النجوم الأتراك من بينهم سيركان شاي أوغلو، تيومان كومبار اجباشي، إيسيلا أوموت، سليم بيرقدار، طوبي أونسال، إخراج شفق بال.

ويقدم في العمل شخصية الصحابي «أبي أيوب الأنصاري»، ويحكي تاريخ الفتوحات الإسلامية التي قام بها سابع سلاطين الدولة العثمانية محمد الفاتح ومراحل مهمة من حياة الصحابي الجليل، ويتحدث باللغة العربية، طبقا للسيناريو.

وقال: إن طبيعة العمل بالدراما التركية مختلفة عن الدراما العربية في الأسلوب والتقنيات، فهم يصورون حلقة حلقة ويعرضونها، ومدتها تتراوح بين نصف الساعة والساعتين، أما في الدراما العربية، فنقوم بتصوير ثلاثين أو خمسين حلقة، ومن ثم يبدأ العرض.

وقد فرض غسان نفسه على الساحتين العربية والعالمية بأدائه المتميز للشخصيات التي أبدع في تجسيدها، فقدم الكثير من الأدوار التاريخية، من أبرزها صلاح الدين في فيلم «مملكة السماء» مع المخرج ريدلي سكوت والذي يمثل علامة في مشواره، والفيلم الأميركي «قرصان الكاريبي».

وكذلك أدواره في مسلسلات «الظاهر بيبرس» و«صلاح الدين الأيوبي» و«صقر قريش» و«الحلاج» و«عمر» و«امرؤ القيس» و«بواب الريح» و«مقابلة مع السيد آدم»، كما أخرج ثلاث مسرحيات، هي «عرش الدم، هوى غربي، كأنو مسرح».